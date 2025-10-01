U Lukavcu tokom oktobra besplatan upis u Gradsku biblioteku

Gradska biblioteka Centra za kulturu Lukavac i ove godine donosi posebnu pogodnost za svoje članove i sve ljubitelje knjige. Tokom cijelog mjeseca oktobra upis u biblioteku bit će besplatan za sve zainteresovane građane.

Besplatan upis za sve čitaoce

Odluku o besplatnom upisu donio je menadžment Centra za kulturu Lukavac, a građani se mogu upisati svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati. Na ovaj način svim generacijama omogućeno je da postanu dio velike čitalačke zajednice, bez dodatnih troškova.

Knjiga kao put ka znanju i mašti

Iz Gradske biblioteke poručuju da je knjiga najvrijedniji poklon koji svako može darovati sebi, jer širi horizonte, donosi znanje i razvija maštu. Čitanje, ističu, pomaže da bolje razumijemo svijet i ljude oko sebe, a svaka nova knjiga obogaćuje svakodnevni život.

Poziv građanima

Građani Lukavca pozvani su da tokom oktobra iskoriste priliku za besplatan upis, izaberu svoje naslove i prepuste se čaroliji čitanja.