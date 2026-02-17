U nekim zemljama legalno je ignorisati poslovne mailove izvan radnog vremena

Nedžida Sprečaković
U nekim zemljama legalno je ignorisati poslovne mailove izvan radnog vremena
U nekim zemljama legalno je ignorisati poslovne mailove izvan radnog vremena/ foto: Ilustracija

U nekim zemljama legalno je ignorisati poslovne mailove izvan radnog vremena, jer zakoni zaposlenima daju pravo da se ne javljaju na službene poruke i pozive nakon završetka smjene. Riječ je o takozvanom pravu na isključenje, modelu koji je uveden kako bi se jasnije odvojili posao i privatni život.

Pravo na isključenje podrazumijeva da radnik ne može snositi posljedice ako ne odgovori na poslovni mail ili poruku kada nije u radnom vremenu, osim u posebnim, unaprijed definisanim situacijama. Razvoj digitalnih alata i stalna dostupnost putem telefona i računara doveli su do toga da su mnogi zaposleni praktično stalno “na vezi”, pa su pojedine države odlučile da to urede zakonom.

Australija je među novijim primjerima, gdje su usvojene izmjene propisa koje omogućavaju radnicima da odbiju komunikaciju van radnog vremena ako zahtjev poslodavca nije razuman. Slična rješenja postoje i u Francuskoj, gdje kompanije sa većim brojem zaposlenih moraju imati interna pravila o kontaktiranju radnika nakon završetka radnog dana.

U nekim zemljama legalno je ignorisati poslovne mailove i kroz kolektivne ugovore ili posebne kodekse prakse, kao što je slučaj u Irskoj. Belgija i Portugal također imaju propise koji ograničavaju ili zabranjuju kontaktiranje zaposlenih izvan radnog vremena, osim u hitnim okolnostima. Italija je ova pravila posebno vezala za rad na daljinu, gdje ugovori moraju precizno definisati periode odmora i prekida komunikacije.

Sve više država razmatra slične modele, jer istraživanja pokazuju da stalna dostupnost povećava stres i umanjuje kvalitet privatnog vremena zaposlenih.

