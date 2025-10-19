U okviru Sarajevskih dana poezije održana promocija izabranih djela Muhidina Šarića

Izabrana djela bosanskohercegovačkog književnika Muhidina Šarića predstavljena su u programu međunarodnog 64. festivala “Sarajevski dani poezije”.

Tim povodom su u Muzeju književnosti i pozorišnje umjetnosti Bosne i Hercegovine, o Šarićevom stvaralaštvu za djecu govorili Šimo Ešić u čijoj izdavačkoj kući “Lijepa riječ” su i objavljena ova djela, zatim spisateljica Razija Buharija te na koncu sam autor recitujući vlastitu poeziju.

Ovim povodom su štampane tri knjige Šarićeve dječije poezije – u jednoj su zbirno objavljene “Cvrkutanka” i “Ponekad na času”, druga knjiga je “Sunce ispod kišobrana” a treća “Pođi kući”. Istovremeno su u ovom kompletu štampane tri knjige proze, romani “Prva ljubav prvi put”, “Bajka o Gavranu Gaku” i “Benko”.

Šimo Ešić i Razija Buharija su naglasili Šarićevu posvećenost književnosti na način nesumnjivog razumijevanja dječije duše i dočaravanja svekolike složenosti djetinjstva. Njegova djela imaju, osim književne i pedagošku notu, i to u dozi nenametljive a vrlo snažne pedagogije, zbog čega nisu samo književni već i odgojni kapital, kazala je Buharija.

Ešić je naglasio da Šarić, osim što je pjesnik, važi za izuzetnog pripovjedača i jezikoslovca koji je sačuvao od zaborava veliki broj zaboravljenih starih riječi čija objava je ogroman doprinos bosanskom jeziku.

Njegove zbirke su već ostavile vidljiv trag u poeziji za djecu uvrštenoj u čitanke, dok je “Cvrkutanka” zastupljena i u školskoj lektiri. Muhidin Šarić se spontano i jednostavno, a ne radi objave, bavi pjesništvom za djecu, naglasio je Ešić želeći da dočara vrijednost stvaralaštva nagrađivanog mnogo puta domaćim i međunarodnim priznanjima.

Autor je ovom prilikom govorio vlastite stihove, čime je završen događaj u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti čiji organizator je bilo Društvo pisaca u Bosni i Hercegovini.