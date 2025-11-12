U Srebrenici i Bratuncu izgrađeno 29 novih kuća za socijalno ugrožene porodice

Arnela Šiljković - Bojić

Projektom socijalnog stambenog zbrinjavanja stanovništva s područja Srebrenice i Bratunca tokom ove godine izgrađeno je 29 novih kuća za mlade bračne parove i najugroženije porodice.

U izgradnji kuća, u okviru EBB programa i uz podršku Hilti fondacije, učestovali su volonteri iz Njemačke, Singapura, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Indije, Španije, Kine, Italije, Irske, Portugala, Mjanmara, Francuske, Češke, Belgije, Filipina, Holandije i Švicarske.

Izvršni direktor fondacije “Kuća dobrih tonova“ Namir Porić kazao je Feni da će nastaviti s realizacijom ovog projekta i narednu godinu.

– Već nekoliko godina uspješno provodimo program izgradnje montažnih kuća površine 55 kvadratnih metara, koje ispunjavaju sve toplinske i građevinske standarde. Projekt se realizuje u saradnji s volonterima kompanije Hilti iz Lihtenštajna, jedne od najvećih međunarodnih kompanija u oblasti građevinskih alata koja zapošljava više od 60.000 ljudi širom svijeta. Izgradnja jednog objekta traje devet radnih dana. U izgradnji učestvuju volonteri z Švicarske, Austrije, Belgije, Lihtenštajna i Mađarske, zajedno s profesionalnim timom Fondacije Kuća dobrih tonova – kazao je Porić.

Cilj je pomoći osobama koje žive u neuslovnim objektima i nemaju vlastitu imovinu, a poseban fokus je stavljen na mlade bračne parove s djecom, kako bi ih potaknuli da ostanu i grade život u tom kraju.

Pored stambenog zbrinjavanja, fondacija “Kuća dobrih tonova“ aktivno provodi i socijalne, kulturne i humanitarne projekte. Posebna pažnja posvećena je ženama udovicama i osobama bez redovnih prihoda, kao i pomoći u oblasti poljoprivrede.

Jedan od važnih segmenata djelovanja fondacije je i projekat “100 toplih obroka“, koji se realizuje u saradnji s humanitarnom organizacijom Emmaus.

– U okviru projekta svakodnevno se pripremaju i distribuiraju obroci osobama koje nemaju nikakva primanja, a žive same na području Srebrenice i Bratunca. Fondacija je ranije, u saradnji s EMMAUS-om, izgradila i rekreativni centar na Palama kod Srebrenice, koji služi kao prostor za okupljanje, edukaciju i rekreaciju mladih – istakao je Porić.

Za narednu godinu planirana je izgradnja do 30 novih montažnih objekata, budući da je broj pristiglih aplikacija izuzetno velik.

– Ljudi su prepoznali kvalitet naših kuća. Nakon završetka radova, one su odmah spremne za useljenje. Do sada smo izgradili više od hiljadu objekata, a naš cilj ostaje isti – da pomognemo ljudima da ostanu i žive dostojanstveno u svom kraju – poručio je Porić.

 

