U Tuzli 44 centimetra snijega, evo i ostalih podataka

RTV SLON
visina snijega

U Tuzli je do jutros palo 44 centimetra snijega prema zvaničnim mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, čime Tuzla među onima sa najvišim snježnim pokrivačem u zemlji nakon prvog dana padavina.

Prema istim mjerenjima, snježni pokrivač u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine znatno varira. U Zenica izmjereno je 40 centimetara snijega, dok je u Mrkonjić Gradu zabilježeno 30 centimetara. Visoke vrijednosti zabilježene su i u Drvaru gdje snijeg iznosi 27 centimetara, te u Doboju sa 26 centimetara.

Planinska i viša područja također bilježe značajan snježni pokrivač, pa je u Sokolacu izmjereno 25 centimetara, u Han Pijesaku 22, dok su Foča i Srebrenica na 17 centimetara. U Rudom je snijeg dosegao 18 centimetara, a u Sanski Mostu 16.

Niži snježni pokrivač zabilježen je u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima. U Banja Luci je izmjereno 14 centimetara, u Prijedoru 11, u Bihaću 10, dok je u Višegradu snijeg iznosio 7 centimetara. Najmanje snijega zabilježeno je u Bosanski Novom gdje su izmjerena 3 centimetra.

Federalni hidrometeorološki zavod navodi da su podaci rezultat standardnih jutarnjih mjerenja, uz napomenu da se visina snijega može lokalno razlikovati zavisno od nadmorske visine, jačine vjetra i intenziteta padavina. Očekuje se da će se stanje na terenu i dalje mijenjati, posebno zbog najavljenih novih padavina nardnih dana.

pročitajte i ovo

BiH

Zbog snijega otežan saobraćaj u BiH

BiH

Povratak sa odmora: kilometarske kolone iz pravca juga prema centralnim krajevima

BiH

Snijeg i ledena kiša i narednih dana, evo važnih preporuka

Magazin

Jednostavan trik koji olakšava čišćenje snijega: Posao ide brže i bez...

BiH

BIHAMK: Ne putujte bez prijeke potrebe

Istaknuto

Snijeg izazvao veliki broj kvarova na elektro mreži širom Tuzlanskog kantona

BiH

Zbog snijega otežan saobraćaj u BiH

BiH

Povratak sa odmora: kilometarske kolone iz pravca juga prema centralnim krajevima

Magazin

Koliko često zaista treba prati plahte i zašto je to važno za zdravlje?

BiH

Snijeg i ledena kiša i narednih dana, evo važnih preporuka

Magazin

Jednostavan trik koji olakšava čišćenje snijega: Posao ide brže i bez muke

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]