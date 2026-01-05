U Tuzli 44 centimetra snijega, evo i ostalih podataka

U Tuzli je do jutros palo 44 centimetra snijega prema zvaničnim mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, čime Tuzla među onima sa najvišim snježnim pokrivačem u zemlji nakon prvog dana padavina.

Prema istim mjerenjima, snježni pokrivač u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine znatno varira. U Zenica izmjereno je 40 centimetara snijega, dok je u Mrkonjić Gradu zabilježeno 30 centimetara. Visoke vrijednosti zabilježene su i u Drvaru gdje snijeg iznosi 27 centimetara, te u Doboju sa 26 centimetara.

Planinska i viša područja također bilježe značajan snježni pokrivač, pa je u Sokolacu izmjereno 25 centimetara, u Han Pijesaku 22, dok su Foča i Srebrenica na 17 centimetara. U Rudom je snijeg dosegao 18 centimetara, a u Sanski Mostu 16.

Niži snježni pokrivač zabilježen je u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima. U Banja Luci je izmjereno 14 centimetara, u Prijedoru 11, u Bihaću 10, dok je u Višegradu snijeg iznosio 7 centimetara. Najmanje snijega zabilježeno je u Bosanski Novom gdje su izmjerena 3 centimetra.

Federalni hidrometeorološki zavod navodi da su podaci rezultat standardnih jutarnjih mjerenja, uz napomenu da se visina snijega može lokalno razlikovati zavisno od nadmorske visine, jačine vjetra i intenziteta padavina. Očekuje se da će se stanje na terenu i dalje mijenjati, posebno zbog najavljenih novih padavina nardnih dana.