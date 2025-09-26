U Tuzli konferencija M.I.T. o filmskoj produkciji kao alatu razvoja BiH

Federalna novinska agencija (FENA) organizira u ponedjeljak 29. septembra u Tuzli treću konferenciju Media Innovation and Trends (M.I.T.) na temu: “Filmska produkcija kao snažan alat za razvoj BiH”.

U panel raspravi, na kojoj će sudjelovati kompetentni sugovornici iz svijeta filma i medija, poseban fokus će biti na investicijama u filmsku industriju i mogućnostima koje ona pruža. Bit će riječi i o značaju filmske produkcije za Bosnu i Hercegovinu, a očekuje se i usvajanje odgovarajućih zaključaka koji će pokrenuti ili pobuditi interes šire zajednice za ovu temu.

Ovogodišnju Media Innovation and Trends (M.I.T.) konferenciju FENA organizira uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Turističke zajednice Grada Tuzle te sponzorstvo Razvojne banke FBiH, NLB banke i Sparkasse banke.

Konferencija u hotelu Salis počinje u 10 sati i otvorena je za javnost.