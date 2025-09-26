U Tuzli konferencija M.I.T. o filmskoj produkciji kao alatu razvoja BiH

Jasmina Ibrahimović

Federalna novinska agencija (FENA) organizira u ponedjeljak 29. septembra u Tuzli treću konferenciju Media Innovation and Trends (M.I.T.) na temu: “Filmska produkcija kao snažan alat za razvoj BiH”.

U panel raspravi, na kojoj će sudjelovati kompetentni sugovornici iz svijeta filma i medija, poseban fokus će biti na investicijama u filmsku industriju i mogućnostima koje ona pruža. Bit će riječi i o značaju filmske produkcije za Bosnu i Hercegovinu, a očekuje se i usvajanje odgovarajućih zaključaka koji će pokrenuti ili pobuditi interes šire zajednice za ovu temu.

Ovogodišnju Media Innovation and Trends (M.I.T.) konferenciju FENA organizira uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Turističke zajednice Grada Tuzle te sponzorstvo Razvojne banke FBiH, NLB banke i Sparkasse banke.

Konferencija u hotelu Salis počinje u 10 sati i otvorena je za javnost.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

(VIDEO) Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 26. septembar

BiH

Federalno ministarstvo rada izdvojilo skoro dva miliona maraka za socijalne usluge

Vijesti

Saobraćajna nesreća na kružnom toku Tenis u Tuzli /VIDEO/

Tuzla i TK

Zlatni septembar u Tuzli: Otvorena vrata nade, snage i zajedništva

Magazin

Malo poznato dugme u autu može vam spasiti život

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]