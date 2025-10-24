Turizam Federacije BiH: Strategija postoji, ali provedba koči razvoj

Iako Federacija Bosne i Hercegovine ima definisanu strategiju razvoja turizma, njena provedba i dalje nailazi na brojne prepreke – zaključeno je na panelu „Ekonomske perspektive i institucionalni izazovi brendiranja destinacija“, održanom u okviru konferencije „Mediji i turizam – Uloga medija u brendiranju turističke destinacije“ u Parku prirode Hutovo blato.

Govornici su istakli da nedostatak koordinacije institucija i neefikasni regulatorni mehanizmi onemogućavaju zajednički nastup i brendiranje domaćih turističkih destinacija.

Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ-a Emil Balavac naglasio je potrebu da se Hercegovina predstavi kao jedinstvena turistička regija, jer „gradovi pojedinačno nemaju kapacitet za samostalno brendiranje“. Kao dobar primjer izdvojio je Vinsku cestu Hercegovine, ali i upozorio da sektor turizma mora biti digitalizovan i podatkovno utemeljen, jer se i dalje, kako je rekao, „muku muči sa prikupljanjem podataka“.

Profesor s Ekonomskog fakulteta u Tuzli Bahrija Umihanić, koji je i član Nadzornog odbora Međunarodnog aerodroma Tuzla, ocijenio je da Zakon o turizmu Federacije BiH nije funkcionalan, te da zbog toga nije moguće jasno definisati ni brendirati turističke destinacije. Posebno je istakao važnost pouzdanih statistika o dolascima i potrošnji turista, kao i potrebu za boljom povezanošću zračnih luka u Federaciji BiH.

S druge strane, izvršni direktor Razvojne banke Federacije BiH Dalibor Milinković naglasio je važnost finansijske podrške turističkim projektima. Istakao je da Razvojna banka već provodi posebnu kreditnu liniju za turizam, s kamatnim stopama nižim od komercijalnih, te da je dosad realizovano više od 40 projekata ukupne vrijednosti četiri miliona maraka.

Konferenciju je organizovala Federalna novinska agencija (FENA) u saradnji s Turističkom zajednicom HNŽ-a, uz podršku Grada Čapljine i Razvojne banke Federacije BiH kao glavnog sponzora.