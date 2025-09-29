Konferencija o filmskoj produkciji u Tuzli: Film kao alat razvoja BiH

U Tuzli se danas održava konferencija Media Innovation and Trends na temu „Filmska produkcija kao snažan alat za razvoj Bosne i Hercegovine“, u organizaciji Federalne novinske agencije (FENA).

Izvršni direktor FENA-e Elmir Huremović poručio je da film nije samo umjetnost, nego i snažan instrument ekonomske, kulturne i diplomatske promocije države. Naglasio je da razvoj filmske industrije u BiH koči nedostatak institucionalne i zakonske podrške, te da je potrebno stvoriti okvir za subvencioniranje projekata i privlačenje stranih produkcija. „One dolaze tamo gdje su im riješena logistička i finansijska pitanja. BiH može postati atraktivna destinacija, ali za to treba jasna legislativa i strateški pristup“, istakao je Huremović.

Zamjenik direktora FENA-e Ilija Musa naglasio je važnost zajedničkog djelovanja medija, kulturnih radnika i filmske industrije u predstavljanju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. „Na taj način možemo prezentirati prirodne resurse i kulturne vrijednosti, ali i koristiti film kao sredstvo suvremene diplomacije“, rekao je Musa.

Ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić podsjetio je da kanton već podržava filmske i dokumentarne projekte kroz javne pozive i budžetske stavke, te najavio dodatna sredstva za razvoj produkcije. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da filmska industrija može biti generator društvenog i ekonomskog razvoja, te zahvalio FENA-i što je konferenciju organizovala u Tuzli, gradu bogate kulturne tradicije i manifestacija poput Tuzla Film Festivala.

Tokom dana panelisti iz svijeta filma i medija razgovarat će o investicijama u filmsku industriju, njenom značaju i potencijalu za razvoj Bosne i Hercegovine. Očekuje se i usvajanje zaključaka koji bi trebali potaknuti širu zajednicu na veći interes za ovu oblast.

Ovogodišnja M.I.T. konferencija održava se uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Turističke zajednice Grada Tuzle, te uz sponzorstvo Razvojne banke FBiH, NLB banke i Sparkasse banke.