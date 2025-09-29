Konferencija o filmskoj produkciji u Tuzli: Film kao alat razvoja BiH

Arnela Šiljković - Bojić

U Tuzli se danas održava konferencija Media Innovation and Trends na temu „Filmska produkcija kao snažan alat za razvoj Bosne i Hercegovine“, u organizaciji Federalne novinske agencije (FENA).

Izvršni direktor FENA-e Elmir Huremović poručio je da film nije samo umjetnost, nego i snažan instrument ekonomske, kulturne i diplomatske promocije države. Naglasio je da razvoj filmske industrije u BiH koči nedostatak institucionalne i zakonske podrške, te da je potrebno stvoriti okvir za subvencioniranje projekata i privlačenje stranih produkcija. „One dolaze tamo gdje su im riješena logistička i finansijska pitanja. BiH može postati atraktivna destinacija, ali za to treba jasna legislativa i strateški pristup“, istakao je Huremović.

Zamjenik direktora FENA-e Ilija Musa naglasio je važnost zajedničkog djelovanja medija, kulturnih radnika i filmske industrije u predstavljanju Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. „Na taj način možemo prezentirati prirodne resurse i kulturne vrijednosti, ali i koristiti film kao sredstvo suvremene diplomacije“, rekao je Musa.

Ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić podsjetio je da kanton već podržava filmske i dokumentarne projekte kroz javne pozive i budžetske stavke, te najavio dodatna sredstva za razvoj produkcije. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da filmska industrija može biti generator društvenog i ekonomskog razvoja, te zahvalio FENA-i što je konferenciju organizovala u Tuzli, gradu bogate kulturne tradicije i manifestacija poput Tuzla Film Festivala.

Tokom dana panelisti iz svijeta filma i medija razgovarat će o investicijama u filmsku industriju, njenom značaju i potencijalu za razvoj Bosne i Hercegovine. Očekuje se i usvajanje zaključaka koji bi trebali potaknuti širu zajednicu na veći interes za ovu oblast.

Ovogodišnja M.I.T. konferencija održava se uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Turističke zajednice Grada Tuzle, te uz sponzorstvo Razvojne banke FBiH, NLB banke i Sparkasse banke.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Još jedna optužnica u TK zbog trgovine uticajem

Tuzla i TK

Određena nova lokacija koncerta Amela Ćurića u Tuzli

Tuzla i TK

Gradsko vijeće sutra razmatra uvođenje komunalnih taksi

Tuzla i TK

Završen KDZ pregled u Općinskom sudu Tuzla

Vijesti

Štrajk glađu rudara RMU Zenica ulazi u peti dan

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]