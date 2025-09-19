U Tuzli obilježen Dan mobilizacije rezervnog sastava policije MUP-a RBiH

19. septembar 1991. – Dan mobilizacije rezervnog sastava policije MUP-a RBiH

Na današnji dan 1991. godine započela je mobilizacija pripadnika rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Odluka Predsjedništva RBiH tada je omogućila uključivanje prvih 10.000 rezervista, a kroz cijeli period rata u odbrani domovine prošlo je oko 35.000 policajaca, od kojih su mnogi položili svoje živote u borbi protiv agresora.

Ceremonija obilježavanja ovog značajnog datuma ove godine održana je u Tuzli. Organizatori su Unija saveza policije FBiH, Savez udruženja policije TK 1991-1995. i Udruženje policije “4. April” Tuzla. Nakon dnevnika pogledajte intervju sa Avdom Hebibom, tadašnjim pomoćnikom ministra MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, koji je odigrao ključnu ulogu u formiranju rezervnog sastava policije.

“Svaki prostor, svaki pedalj ove zemlje ima svoje specifične probleme, da i sad ne nabravimo od Sela Ravno preko problema u Mostaru, sjećate se Sarajeva, Bijeljini i tako dalje, vi se ne sjećate da su jedno jutro osvanuli mrtvi ljudi po Bijeljinskim ulicama, ničim izazvano i tako dalje. Dakle, sa postojećim sazivom policije nije se moglo udovoljiti jednom razumnom stanju javnog reda i mira i po osnovu toga je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike BiH predložilo Predsjedništvu povećanje broja policajaca, odnosno povećano prisustvo policajaca na terenu, tako da je presedništvo u tom periodu, ili je jedno od rijetkih odluka donijelo jednoglasno da se podigni rezervni sastav milicije”, rekao je Enver Jukanović, predsjednik Unije saveza udruženja policije FBiH

“Na taj način stvoreni su preduslovi da policija preraste u praktično jedinu organizovanu, legalnu, naoružanu i opremljenu snagu koja je primla prvi udar agresora i na taj način ja ću reći kupila vrijeme za dodatnu konsolidaciju teritorijalne odbrane i dalje formiranje Armije Republike Bosne i Hercegovine kojo je značajan broj naših policajaca, rezervnih policajaca preraspoređeno nakon što je Armija uspostavljena ja sam tada bio, ja sam aktivni policajac od prije rata i ja sam tada bio pripadnik prve brigade policije Stari Grad i jedan sam od 750 policajaca koji su se 13. maja 1992, postrojili na brdu i da pokažemo da to neće lako ići”, kazao je Dragan Mioković, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

“Značajno da je upravo u Tuzli danas, odnosno ove godine, centralna manifestacija, jer upravo na ovaj datum odajemo dužnu počast i poštovanje prema svim poginulim pripadnicama Ministrastva unutrašnjih poslova, ranjenim pripadnicama Ministrastva unutrašnjih poslova, svima onima koji su zasluženi što danas živimo u slobodi i miru”, istakao je Almir Šuta, sekretar Gradske uprave Tuzla.