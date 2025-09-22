U Tuzli obilježen Međunarodni dan demokratije: „Druženje bez barijera“ za jednakost građana s invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana demokratije, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organiziralo je javni događaj u Tuzli „Druženje bez barijera“ kako bi doprinijeli promociji jednakih mogućnosti građana s invaliditetom s naglaskom na njihovo učešće u javnom i političkom životu.

Događaj je uključivao diskusiju između predstavnika lokalne vlasti i osoba s invaliditetom, informisanje o pristupu osobama s invaliditetom putem brošura i letaka i druženje s građanima. Učešće u debati uzeli su: Asja Ređić, pomoćnik gradonačelnika Grada Tuzle za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, Nataša Perić, dopredsjedavajuća Gradskog Vijeća Tuzla, vjećnici Svjetlana Kakeš i Senad Mehmedinović, Rejhana Dervišević, zastupnica Državnog parlamenta i dugogodišnja aktivistica Lions Cluba Tuzla i aktivisti Udruženja Kasim Kahrimanović, Ervin Ćosić i Armin Babović.

Gospođa Redžić osvrnula se na korake koje poduzima lokalna vlast u pravcu poboljšanja uslova života građana s invaliditetom i rad Savjekta za osobe s invaliditetom Grada Tuzle koji čine predstavnici lokalne vlasti i organizacija osoba s invaliditetom.

Svjetlana Kakeš i Senad Mehmedinović upoznali su prisutne s inicijativama i zaključcima koje je usvojilo Gradsko Vijeće za dobrobit građana s invaliditetom. Pravo građana Tuzle sa 90 i sto posto invaliditeta na besplatan autobusni linijski prijevoz na području Grada samo je jedna u nizu usvojenih inicijativa.

Armin Babović i Ervin Ćosić, mladi aktivisti Udruženja ukazali su na potrebu unapređivanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom na području Grada.

Ohrabrujuće je da su i predstavnici lokalne vlasti i osoba s invaliditetom govorili jednim glasom što se ne događa često kao i spremnost lokalne vlasti za unapređivanje položaja građana s invaliditetom što na praktičan način pokazuju spremnošću i djelima.

Događaj su podržali Centar za kulturu Tuzla, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos“.

Ovaj događaj je organiziran u sklopu projekta PRAGG koji financira Vlada Švicarske, a provodi ga konzorcij koji čine HELVETAS i NIRAS, u partnerstvu sa lokalnim partnerima Centri civilnih inicijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih KULT.