U Vladi TK održan sastanak o stanju u Koksari Lukavac

Na inicijativu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, jučer je u sjedištu Vlade TK održan sastanak posvećen stanju u privrednom društvu Koksara d.o.o. Lukavac. Uz premijera su prisustvovali federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, članovi Uprave Koksare i predstavnici Sindikata.

Tokom razgovora prezentirana je kompletna situacija u Koksari, a posebno su naglašeni razlozi koji su ovo preduzeće doveli u težak položaj. Premijer Halilagić i predstavnici Vlade TK istakli su da u javnosti kruže netačne i djelimične informacije kojima se nastoji odgovornost za stanje u Koksari pripisati kantonalnim institucijama. Podsjetili su da Vlada TK nikada nije imala upravljački utjecaj niti uvid u poslovanje, nije imenovala upravljačke organe, niti je učestvovala u raspodjeli ranijih dobiti ili donošenju odluka u vrijeme gubitaka.

Zbog obima poslovanja i povezanosti Koksare sa strateškim partnerima poput Željeznica FBiH i RS-a, Elektroprivrede BiH, Luke Ploče i Arcelor Mittala, kao i međunarodnim dobavljačima, istaknuto je da je nužno uključivanje federalnog nivoa vlasti kako bi se iznašla trajna rješenja.

Na sastanku je dogovoreno šta pojedini akteri mogu i trebaju učiniti kako bi se osigurala isplata plata, udovoljilo zahtjevima radnika i stabilizirao proces proizvodnje. Vlade TK i FBiH naglasile su da razumiju težak položaj zaposlenih i njihovih porodica, ali i da dugoročna stabilizacija poslovanja mora biti provedena u okviru zakona i jasno propisanih nadležnosti.

Obje vlade izrazile su spremnost da podrže jasnu viziju i prijedlog trajnog rješenja koji treba doći od Uprave Koksare, uključujući i strateška partnerstva. Vlada TK ponovila je da ostaje na raspolaganju privrednim subjektima, a posebno Koksari, zbog njenog značaja za privredu kantona i Federacije.

S obzirom na to da je u toku arbitražni postupak, od svih aktera zatraženo je da se suzdrže od politizacije i širenja dezinformacija koje mogu obmanuti javnost i utjecati na tok postupka, te je upućen poziv za saradnju i zajednički rad u interesu radnika i stabilnosti privrednog društva.