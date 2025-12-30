Udruženje filmskih radnika: Usvojen Program rada

Nedžida Sprečaković
Skupština Udruženja filmskih radnika u BiH danas je na sjednici usvojila novi Statut i Program rada za 2026. godinu.

Skupštinu je otvorio predsjednik Nedžad Begović, a vodile su je predsjednica Upravnog odbora Alena Džebo i generalna sekretarka Melina Alagić.

Članovi su raspravljali o borbi Udruženja za dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava na audiovizuelnim djelima, budući da autori i producenti od januara 2017. ne primaju naknade za kablovsku retransmisiju zbog pravne nesigurnosti.

Udruženje ističe da ima kapacitete i podršku autora i producenata za obavljanje poslova kolektivne organizacije.

Skupštini je prisustvovalo 74 člana, među kojima najeminentniji filmski radnici iz BiH, saopćeno je iz Udruženja filmskih radnika u FBiH.

