Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka bogatim programom obilježava Zlatni septembar

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ u okviru obilježavanja Zlatnog septembra, obnavlja ugovor o pokroviteljstvu apartmana u Roditeljskoj kući od strane BH Telecoma, te organizira prodaju majica za Humanitarnu trku/šetnju Zlatni krug Sparkasse.

Ugovor o pokroviteljstvu apartmana u Roditeljskoj kući bit će potpisan 5. septembra u okviru projekta “Prijatelj Roditeljske kuće”.

BH Telecom je od 2018.godine pokrovitelj apartmana “Visibaba” u Roditeljskoj kući Sarajevo, drugom domu za djecu oboljelu od raka i njihove porodice tokom liječenja. Nakon sedam godina, to se prijateljstvo obnavlja.

U okviru potpisivanja tog ugovora, BH Telecom učestvuje i u kreativnoj radionici s djecom.

– U svijetu u kojem brzo zaboravljamo ono važno, ovo je priča o kontinuitetu, humanosti i stvarnoj društvenoj odgovornosti i primjer dugoročnog partnerstva koje istinski mijenja živote.BH Telecom ne samo da je donator, nego prijatelj koji ostaje – navode iz Udruženja.

Već 6. septembra će u Sarajevo City Centru biti upriličena prodaja majica za Humanitarnu trku/šetnju “Zlatni krug Sparkasse”.

Kako je najavljeno, u događaju učestvuju sportisti koji će se družiti sa posjetiocima, potpisivati majice i time pokazati da snaga sporta i humanosti idu ‘ruku pod ruku’.

Na događaju će biti dostupne majice ‘Zlatni krug’ po cijeni od 20 KM koje su ujedno ulaznice za Humanitarnu trku/šetnju Zlatni krug, ali i način na koji sugrađani mogu dati svoj doprinos borbi protiv raka kod djece.

– Kupovinom majice ne nosite samo znak podrške, nosite simbol ljubavi, hrabrosti i zajedništva. Dođite da zajedno pokažemo kako mali gest može značiti veliki korak! Jer kad se srca ujedine, nastaju trenutci koji inspirišu i mijenjaju živote – poručuju iz Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“.