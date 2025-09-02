Zlatno srce, zlatni septembar – mjesec podizanja svijesti o dječijem raku

Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka sinoć je simbolično započelo obilježavanje Zlatnog septembra – mjeseca podizanja svijesti o dječijem raku.

U ponedjeljak, 1. septembra, u 21 sat, dvorišta Roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli obasjana su zlatnim svjetlom u znak podrške mališanima koji vode svoju najveću životnu borbu.

Formiranjem svjetlosnih zlatnih vrpci poslana je jasna poruka – nada postoji, borba traje, a podrška zajednice mijenja živote. Ovogodišnji slogan „Zlatno srce, zlatni septembar“ podsjeća da iza svakog zlatnog simbola stoji dijete sa osmijehom, snovima i ogromnim srcem. Uz njih su porodice koje nikada ne odustaju, ali i zajednica koja bira da bude prisutna, da vidi i pomogne.

Na događaju nije bilo dugih govora, ali su prisustvovala velika srca – djeca koja prolaze ili su prošla kroz liječenje, njihovi roditelji, predstavnici Udruženja i prijatelji koji žele pokazati da nijedno dijete ne smije biti zaboravljeno.

– Dječiji rak nije samo medicinska dijagnoza, to je i emocionalna, društvena i ljudska priča. Zato je važno reći: „Nisi sam“, poručili su iz Udruženja.

Iz „Srca za djecu“ zahvalili su svima koji su podržali početak ovogodišnjeg Zlatnog septembra, naglašavajući da briga i pažnja zajednice daju vidljivost borbi koja se često odvija daleko od očiju javnosti.

– Tamo gdje ima svjetla – ima i nade, poručeno je s ovog događaja.