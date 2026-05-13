Kosa koja vraća osmijeh: Učenice OŠ Tušanj donirale kosu djeci oboljeloj od raka

Kosa koja vraća osmijeh priča je iz Osnovne škole Tušanj, gdje su učenice donirale kosu za izradu perika djeci oboljeloj od raka. Kosa za mnoge predstavlja dio identiteta, ljepote i odrastanja, ali za učenice Osnovne škole Tušanj danas je imala mnogo veću vrijednost. Odlučile su je pokloniti djeci koja su je izgubila tokom teškog procesa liječenja, a njihov gest nije nastao iz obaveze, nego iz želje da nekome vrate osmijeh, samopouzdanje i osjećaj da u svojoj borbi nisu sami.

“Meni je želja da sva djeca budu sretna. Nama je učiteljica govorila za doniranje kose, pa sam ja odlučila i moja mama da ja doniram kosu”, rekla je Sajra Papračanin, učenica drugog razreda OŠ Tušanj.

“Mi imamo duge kose i ja sam htjela svoju da darujem, da ih obradujem. Ja sam to sama htjela, ali mi je i mama potvrdila da mogu”, rekla je Eldina Soljankić, učenica drugog razreda OŠ Tušanj.

“Želja mi je zato što će druga djeca biti sretna i kosa će svejedno narasti”, rekla je Iris Aščić, učenica četvrtog razreda OŠ Tušanj.

“Ja sam odlučila da doniram kosu zato što želim da usrećim djecu koja nemaju kose. Mama mi je malo pomogla, jer mi je objasnila, a ja nisam znala to”, rekla je Amna Sandžić, učenica drugog razreda OŠ Tušanj.

Iz Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka” ističu da ih posebno raduje kada ovakve akcije pokrenu sami građani, jer je za izradu jedne perike potrebno od šest do 18 doniranih kosa. Kroz projekat “Moja kosa, tvoja kosa” djeci se ne vraća samo dio izgleda, nego i osjećaj sigurnosti.

Učenice Osnovne škole Tušanj pokazale su da razumiju koliko jedna, naizgled mala odluka, nekome može značiti mnogo. Pridružile su se velikoj porodici od više od 20 hiljada donatora kose, uz iskrenu želju da pomognu svojim vršnjacima.

“Ovaj tip akcije nije jedina prilika da se kosa donira. Mi svakodnevno primamo kosu, čak i putem pošte, ali i u našim prostorijama, i u Sarajevu i u Tuzli. Ovdje u Tuzli se nalazimo pored UKC-a Tuzla, kod Dječije klinike, gdje je naša Roditeljska kuća, tako da kosu primamo i tu. Djevojčice, djevojke, žene i muškarci mogu kod svog frizera ošišati kosu prema uputama koje imamo na našoj web stranici srcezadjecu.ba, ali i na našim društvenim mrežama, i tu kosu nam slobodno donijeti. Radujemo se i akciji i druženju, ali i onome što će ona proizvesti, a to je još više dječije radosti i osmijeha za djecu koja su, nažalost, doživjela gubitak kose”