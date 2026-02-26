Udruženje žrtava i svjedoka genocida: Odluka o puštanju Kunarca otvara rizik od bjekstva

Udruženje žrtava i svjedoka genocida reagovalo je povodom odluke Suda Bosne i Hercegovine kojom je odbijen prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje pritvora Dragoljubu Kunarcu, čime mu je omogućeno da se u novom postupku za zločine protiv čovječnosti u Foči brani sa slobode.

U saopćenju za javnost Udruženje navodi da izražava najoštriju osudu i duboko ogorčenje zbog takve odluke, ocjenjujući je neprihvatljivom s obzirom na težinu djela koja mu se stavljaju na teret. Podsjećaju da je Kunarac pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju izdržao 28-godišnju kaznu zatvora za zločine silovanja i porobljavanja, te da je protiv njega podignuta nova optužnica za ubistva i progon civilnog stanovništva.

Iz Udruženja ističu da odluka o puštanju na slobodu, neposredno nakon izručenja Bosni i Hercegovini, dodatno uznemirava preživjele žrtve i svjedoke, te šalje poruku nesigurnosti onima koji godinama čekaju potpunu pravdu.

Posebno naglašavaju zabrinutost zbog, kako navode, zanemarivanja upozorenja o mogućoj opasnosti od bjekstva, podsjećajući na ranije slučajeve u kojima su optuženi ili osuđeni za ratne zločine utočište pronalazili izvan Bosne i Hercegovine.

Udruženje je pozvalo nadležne institucije da preispitaju donesenu odluku i osiguraju da se postupak vodi u uslovima koji garantuju sigurnost žrtava i integritet sudskog procesa.