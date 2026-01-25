Udruženja žrtava i Majke enklava: Podrška BHRT-u i poziv Schmidtu da zaštiti javni servis

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje “Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa” izrazili su podršku BHRT-u, navodeći solidarnost s javnim servisom u “borbi za opstanak i očuvanje kvaliteta medijskog prostora u Bosni i Hercegovini”.

U saopćenju podsjećaju da BHRT svake godine u direktnom prijenosu prati obilježavanje genocida u Srebrenici, te poručuju da je BHT “ključni izvor informacija, zabave i obrazovanja za građane” i da “predstavlja temelj demokratije i slobode medija u našoj zemlji”.

“Vaša posvećenost objektivnom izvještavanju, kulturnom programiranju i promociji društvene odgovornosti neprocjenjiva je za našu zajednicu”, navodi se u saopćenju udruženja, uz poruku da je važno “očuvanje nezavisnog i profesionalnog novinarstva” i da očekuju da će BHRT “nastaviti da služi kao glas svih građana”.

Udruženja su se u saopćenju obratila i visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu, pozivajući ga da, “u skladu sa ovlaštenjima”, preduzme aktivnosti “u cilju očuvanja BHT-a”, uz obrazloženje da, kako navode, u složenom uređenju BiH postoje politike koje pokušavaju “gašenje svega što ima ili podsjeća na Bosnu i Hercegovinu”.

