Ugašena još jedna kompanija u Zenici

Kompanija Messer BH saopćila je da je jedinica za proizvodnju kisika u Zenici privremeno ugašena 23. aprila.

Kako su naveli iz kompanije, obustava rada dio je planiranog zatvaranja više postrojenja u okviru kompleksa Nova Željezara Zenica.

Iz Messera BH ističu da je postupak proveden uspješno, u kontrolisanim uslovima i u skladu sa sigurnosnim zahtjevima, tehničkim standardima i važećim propisima.

Dodali su da ovakve aktivnosti predstavljaju uobičajen dio rada postrojenja za proizvodnju plina, posebno u okviru redovnog održavanja.

Iz kompanije navode da trenutno raspolažu dovoljnim rezervama kisika, te da će nastaviti pouzdano snabdijevati kupce i partnere u različitim industrijama.

Messer BH poručuje da ostaje posvećen sigurnosti, pouzdanosti i pravovremenom informisanju javnosti, nadležnih institucija i medija o svim važnim aktivnostima.