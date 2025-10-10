Uhapšen bjegunac iz Tuzle nakon višemjesečne potrage

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u saradnji s Jedinicom za specijalnu podršku uhapsili su osobu B. Ž. (1992) iz Tuzle, koja je duže vrijeme bila u bjekstvu i nedostupna organima gonjenja.

Kako je saopćeno iz MUP-a TK, za B. Ž. se tragalo od 24. jula 2024. godine po više centralnih potraga. Riječ je o osobi ranije osuđivanoj za teška krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, imovinskih delikata, nedozvoljenog držanja oružja i municije, kao i djela protiv javnog reda i pravnog prometa.

Tokom istrage utvrđeno je da se osumnjičeni određeni period skrivao u Republici Srbiji, a po povratku u Bosnu i Hercegovinu nastavio izbjegavati izdržavanje mjere jednomjesečnog pritvora koju mu je odredio Općinski sud u Tuzli.

Nakon što su istražitelji prikupili operativne informacije o njegovom kretanju, izvršen je pretres objekta na širem području grada Tuzle, gdje je B. Ž. pronađen i uhapšen. Prilikom akcije privremeno su oduzeti i drugi predmeti koji se dovode u vezu s izvršenjem više krivičnih djela.

Uhapšeni će biti predat Sudskoj policiji Federacije BiH u Tuzli radi daljeg postupanja po nalogu Općinskog suda.