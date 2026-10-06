Uhapšen njemački obavještajac zbog sumnje na špijunažu

August Hanning, bivši šef njemačke Savezne obavještajne službe BND, uhapšen je danas zbog sumnje na špijunažu, pokušaj veleizdaje i neovlašteno pribavljanje državnih tajni. Njemačko Savezno tužilaštvo potvrdilo je da je, osim Hanninga, uhapšen i njegov nekadašnji saradnik Manfred D.

Hanning je osumnjičen za više teških krivičnih djela povezanih s državnom sigurnošću, dok se njegovom bivšem saradniku na teret stavlja pomaganje u pokušaju veleizdaje i pribavljanju povjerljivih državnih informacija. Istovremeno s hapšenjima, istražitelji su počeli pretrese objekata povezanih s osumnjičenima u nekoliko dijelova Njemačke.

August Hanning navodno dobijao povjerljive dokumente BND-a

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, August Hanning i Manfred D. navodno su još tokom 2010. godine postigli dogovor prema kojem je njegov nekadašnji saradnik za novac pribavljao informacije iz BND-a.

Njemački istražitelji sumnjaju da je Hanning te podatke namjeravao koristiti u privatnim konsultantskim poslovima kojima se bavio nakon odlaska iz državne službe. Do juna 2022. godine, prema navodima Saveznog tužilaštva, na ovaj način mu je moglo biti dostavljeno gotovo 2.000 dokumenata, među kojima su se nalazili i materijali označeni kao povjerljivi.

Manfred D. imao je pristup osjetljivim informacijama jer je godinama radio na visokim pozicijama unutar BND-a. Od 2012. do marta ove godine bio je šef kabineta više predsjednika njemačke obavještajne službe.

Dio dokumenata odnosio se na materijale korištene za pripremu redovnih obavještajnih sastanaka u kabinetu njemačkog kancelara, na kojima učestvuju predstavnici državnih institucija i sigurnosnih službi.

Istražuje se moguća veza sa stranom obavještajnom službom

Posebno se istražuje slučaj u kojem je August Hanning, koristeći povjerljive podatke do kojih je navodno došao preko bivšeg saradnika, pripremio analizu namijenjenu pripadniku stranog sigurnosno obavještajnog aparata. Istražitelji za sada nisu utvrdili da li je taj dokument zaista stigao do osobe kojoj je bio namijenjen.

Hanning je bio predsjednik BND-a od 1998. do kraja 2005. godine. Nakon odlaska iz obavještajne službe obavljao je funkciju državnog sekretara u njemačkom Ministarstvu unutrašnjih poslova do 2009. godine.

Njemački mediji navode da su istražitelji na trag mogućem curenju tajnih podataka došli tokom druge istrage, nakon što su pronađeni materijali koji su ukazivali na to da je bivši šef BND-a posjedovao povjerljive dokumente nastale godinama nakon njegovog odlaska iz službe.