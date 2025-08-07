Uhapšene dvije osobe zbog razbojništva u kladionici u Špionici

Edina Rizvić Aščić
Uhapšene dvije osobe zbog razbojništva u kladionici u Špionici
Foto: MUP TK

Policijski službenici Policijske uprave Srebrenik rasvijetlili su krivično djelo razbojništva koje je počinjeno 4. augusta u mjestu Špionica, na području grada Srebrenik. Nepoznata osoba je, uz prijetnju oružjem, izvršila pljačku nad radnicom sportske kladionice i tom prilikom otuđila određenu količinu novca.

Operativnim radom, istražitelji su došli do informacija koje ukazuju na moguće počinioce – riječ je o E.Z. (1993) iz Gračanice i B.D. (1989) iz Srebrenika. Dodatnom provjerom utvrđeno je da se ista lica dovode u vezu i s razbojništvom počinjenim istog dana na području općine Pelagićevo, zbog čega je uspostavljena saradnja s Policijskom upravom Bijeljina i PS Pelagićevo.

Na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju, 6. augusta su izvršeni pretresi stambenih objekata koje koriste osumnjičeni na području Gračanice i Srebrenika, kao i vozila koje koristi B.D. Tom prilikom pronađeni su i oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokazni materijal.

Osumnjičenima je oduzeta sloboda, a nakon kriminalističke obrade, E.Z. je predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog sumnje da je počinio krivično djelo razbojništvo. B.D. je predat policiji u Pelagićevu radi daljeg postupanja.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 8. august

Tuzla i TK

Da li je OK šetati Tuzlom u kupaćem kostimu? Građani podijeljeni, rasprava se rasplamsala na mrežama

Vijesti

Fox News: Sastanak Putina i Trumpa 11. augusta

BiH

U FBiH sve manje obrađenih poljoprivrednih površina uprkos stotinama miliona maraka za podsticaje

Vijesti

Ponovno odbijena žalba supruge Radovana Karadžića na američke sankcije

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]