UIO BiH: Potpuni inspekcijski nadzor moguć samo na Gradišci i Bijači

Iz UIO BiH navode da se ne miješaju u rad Upravnog odbora, ali da je zbog tačnog informisanja javnosti važno pojasniti da, prema važećem sporazumu između BiH i Hrvatske o kategorizaciji graničnih prijelaza, potpuni inspekcijski nadzor nije moguć na prijelazima Brod, Izačić i Šamac.

To znači da kamioni koji prevoze robu za koju su potrebne potvrde veterinarske, fitosanitarne, sanitarne i tržišne inspekcije mogu ulaziti u Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju, ili iz EU u BiH, isključivo preko Gradiške i Bijače.

Zbog obustave saobraćaja na graničnom prijelazu Gradiška, takav promet trenutno nije moguć na cijelom području sjeverozapadne granice Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom.

Iz UIO BiH upozoravaju da je novonastala situacija brojne privrednike dovela u težak položaj, jer preusmjeravanje robe znači dodatne troškove i duži transport.