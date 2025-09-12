UIO oduzela veću količinu tekstilnih proizvoda i obuće na području RC Tuzla

U proteklih nekoliko dana na području RC Tuzla, na osnovu ranijih operativno taktičkih saznanja, ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje iz RC Tuzla preduzimali su pojačane aktivnosti na carinskim ispostavama, te su vršili detaljan pregled i pretres teretnih motornih vozila, kao i pojačane aktivnosti kod samostalnih preduzetnika.

Tako je u dva slučaja tokom detaljnog pregleda i pretresa teretnog motornog vozila pored redovno prijavljene robe pronađena skrivena i krijumčarena roba, i to:

– Dana 03.09.2025. godine, u skladu sa instrukcijama i uputama Tužilaštva BiH i naredbe Suda BiH vršen je detaljan pregled i pretres teretnog motornog vozila, kojom prilikom je pored redovno prijavljene robe (piva) pronađeno 920 komada tekstilnih proizvoda (trenerke, farmerke) koja je bila skrivena, krijumčarena i namijenjena za tržište Bosne i Hercegovine. Protiv osumnjičene osobe će biti podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocu Tužilaštvu BiH, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo „Krijumčarenje“ iz člana 214. Krivičnog zakona BiH.

– Dana 09.09.2025. godine, kod jednog uvoznika je pored redovno prijavljene robe pronađeno i 355 komada tekstilnih proizvoda i obuće (trenerke, jakne, patike) koja je bila skrivena i krijumčarena roba namijenjena za tržište Bosne i Hercegovine. Protiv učinioca ovih nezakonitosti preduzete su mjere i radnje shodno važećim zakonskim propisima.

Takođe, dana 10.09.2025. godine, tokom vršenja provjere prometa i porijekla roba kod samostalnog preduzetnika sa području RC Tuzla, pronađeno je 786 komada tekstilnih proizvoda (trenerke, majice) za koje nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Protiv samostalnog preduzetnika preduzete su zakonom propisane mjere i radnje.

Sva predmetna roba je privremeno oduzeta, a vrijednost iste se procjenjuje na cca 176.000 KM.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da na otvorenu liniju UIO broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.