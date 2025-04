Umjetnost u ženskom rodu: Sarajevo domaćin drugog izdanja FAR festivala

U Sarajevu je danas počeo drugi po redu Female Art Rising festival, međunarodni kulturno-umjetnički događaj koji snažno promoviše žensko autorstvo i stvaralaštvo. Festival traje od 25. do 29. aprila, a organizuje ga Udruženje Kontakt, koje stoji iza ove sve snažnije platforme za promociju rada umjetnica.

Od filmskih projekcija i pozorišnih predstava, preko koncerata i izložbi, do masterclass sesija i radionica FAR festival spaja umjetnost, edukaciju i aktivizam. Cilj je jasan: osnažiti žene u umjetnosti i otvoriti prostor za dijalog o rodnoj ravnopravnosti.

„FAR festival je pokrenulo Udruženje Kontakt koje duži niz godina djeluje u Sarajevu, BiH, prije svega se bavi izvedbenim umjetnostima. Dakle osnivačica i direktorica festivala je osnivačica i direktorica Udruženja, Narcisa Cvitanović. Ta ideja je postojala već neko vrijeme, da se jedan ovakav već pokrene. Ali, znate za pokretanje jednog festivala treba puno toga da se pokrene, tako da je prvi put tek prošle godine došlo do realizacije.“ – istakla je Lejla Kalamujić, PR menadžerica FAR festivala.

Ključni segment festivala jeste edukativni program, namijenjen prije svega mladima. Kroz razmjenu znanja, iskustava i ideja, FAR festival pomaže izgradnji profesionalnih vještina i mreža, te priprema teren za buduće generacije umjetnica i umjetnika.

„To je veoma bitna, možda i temeljna komponenta samog festivala. Kod nas u programskoj šemi ima mnogo toga. Imamo projekciju filmova i predstava, razgovore sa umjetnicima/cama, ali upravo ti masterclassovi koji se organizuju su taj ključni, edukativni dio, koji predstavljaju sponu starijih umjetnika sa mlađim naraštajima.“ – dodaje Kalamujić.

U fokusu festivala je i rodna ravnopravnost, ne samo kao tema, već kao princip koji prožima svaki segment programa. Kroz umjetnost, FAR otvara važne razgovore o položaju žena u kreativnoj industriji, ali i u društvu uopšte.

„Mislim da je izuzetno važno jer zapravo govorimo o društvenoj situaciji lokalno i globalno. Podcrtavam da je to još uvijek pitanje globalno našeg društva. Iako ni feministički pokret i sve ono što je on izrodio prije više od 100 godina uključuje mnogo aspekata, a primarni je ta ravnopravnost.“ – riječi su Lejla Kalamujić, PR menadžerice FAR festivala.

Female Art Rising festival više je od kulturnog događaja. On mijenja perspektive, ruši barijere i pokazuje da umjetnost, kada je vođena autentičnim glasovima, ima moć da oblikuje pravednije i inkluzivnije društvo.