Upozorenje za moguće poplave i bujice u Hercegovini

Jasmina Ibrahimović

Uslijed najavljenih obilnijih padalina (po prognozi FHMZ-a 50-80 l/m2, lokalno i preko 100 l/m2) , koje se očekuju u narednim danima na vodnom području Jadranskog mora prognozira se porast vodostaja, posebno na djelu srednje i donje Neretve sa pritokama, sliva Cetine (vodotok Šuica), te poplavnog područja TMT (Tihaljina-Mlade-Trebižat).

Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora najavili su kako su moguća lokana izlijevanja vodotoka te lokalne pojava bujičnih i urbanih poplava.

Očekivani početak događaja najavljen je za 25. na 26. studenoga, dok je očekivani vrh vodnog vala najavljen od 26. do 28. studenoga.

“Savjetujemo nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlastima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana obrane od poplava, a službama koje provode mjere zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučamo dodatni oprez”, poručili su iz Agencije.

