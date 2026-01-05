Upozorenje za pješake i vozače, večeras i noćas ledena kiša, sutra novi snijeg

U poslijepodnevnim i večernjim satima, kao i tokom noći, očekuje se pojava ledene kiše koja bi mogla dodatno pogoršati već otežane uslove kretanja nakon obilnih snježnih padavina. Meteorološke najave ukazuju na značajan rizik od poledice na cestama, trotoarima i drugim pješačkim površinama, što povećava opasnost od saobraćajnih nezgoda i povreda.

Vozačima se preporučuje maksimalan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu, povećano odstojanje između vozila i izbjegavanje putovanja bez prijeke potrebe, posebno u večernjim i noćnim satima kada se očekuje intenzivnije zaleđivanje kolovoza. Dodatni problem mogu predstavljati neprohodni ili djelimično očišćeni lokalni putevi, kao i smanjena vidljivost.

Pješacima se savjetuje da ograniče kretanje na nužno, koriste obuću s boljim prianjanjem i budu posebno oprezni na stepeništima, mostovima i trotoarima gdje se poledica najbrže formira. Nadležne službe su na terenu, ali uslovi se mogu mijenjati iz sata u sat.

Prema prognozama, nakon perioda ledene kiše, tokom sutrašnjeg dana očekuje se novi snijeg, što će dodatno otežati situaciju na terenu. Građanima se preporučuje da prate zvanična upozorenja i obavijesti nadležnih institucija te da svoje aktivnosti prilagode vremenskim uslovima.