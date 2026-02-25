Upućena inicijativa za trotoar uz M4 od Slavinovića do Simin Hana

Slađan Ilić, predsjednik Gradskog odbora SDP BiH Tuzla i potpredsjednik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, uputio je inicijativu prema JP Ceste FBiH za izgradnju trotoara, odnosno pješačke staze, uz magistralnu cestu M4 na dionici od semaforske raskrsnice u Slavinovićima do semafora u Simin Hanu.

Kako je navedeno, cilj inicijative je unapređenje sigurnosti pješaka na jednoj od frekventnijih saobraćajnica na području grada, koju svakodnevno koriste brojni stanovnici, među njima i djeca te učenici. Istaknuto je da razvoj stambenih zona mora biti praćen adekvatnom infrastrukturom, posebno kada je riječ o sigurnim pješačkim površinama.

Na pomenutoj dionici nalaze se obrazovne i zdravstvene ustanove, uključujući školu, vrtiće i ambulantu, kao i veći broj privrednih subjekata. Zbog toga se naglašava da veliki broj građana svakodnevno saobraća ovom trasom, što dodatno ukazuje na potrebu za uređenjem pješačke zone.

Predlagač inicijative smatra da bi realizacija ovog projekta doprinijela povećanju sigurnosti i kvalitetu života stanovnika Slavinovića i Simin Hana, imajući u vidu značaj i opterećenost ove saobraćajnice.