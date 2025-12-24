Ured za reviziju institucija – FBiH nema važeći strateški dokument za borbu protiv dijabetesa

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka s namjerom da ispita aktivnosti institucija na osiguranju pretpostavki za efikasnu zdravstvenu zaštitu oboljelih od dijabetesa, s fokusom na djecu.

Revizijom je obuhvaćeno petnaest subjekata relevantnih za predmetnu oblast: Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, ministarstva nadležna za zdravstvo, zavodi zdravstvenog osiguranja i zavodi za javno zdravstvo iz Tuzlanskog, Hercegovačkoneretvanskog, Srednjobosanskog i Kantona Sarajevo. Vremenski obuhvat revizije bio je period 2021-2024 te dostupni podaci za 2025. godinu.

Nalazi revizije ukazali su na to da u Federaciji BiH ne postoje pouzdane i potpune evidencije o osobama oboljelim od dijabetesa. Softverski sistem RegiZ, koji se koristi od 2023. godine, ne obuhvata sve pacijente i suočen je s tehničkim i organizacionim ograničenjima zbog čega ne pruža pouzdanu osnovu za planiranje zdravstvene zaštite.

Federacija BiH nema važeći strateški dokument za borbu protiv dijabetesa. Nakon isteka Strategije borbe protiv dijabetesa za period 2014 – 2024. godine nisu pokrenute aktivnosti na izradi novog strateškog okvira niti su izrađivani izvještaji o realizaciji ranijih mjera. Također, standardi i normativi zdravstvene zaštite nisu revidirani od 2018. godine iako, prema mišljenju stručnjaka, ne odgovaraju stvarnim potrebama oboljelih.

Poseban izazov je nedovoljan broj dječijih endokrinologa budući da su, od ukupnog broja specijalista te oblasti, samo četiri dječiji specijalisti. To otežava kvalitetnu zdravstvenu zaštitu najmlađih pacijenata. Nisu izrađeni protokoli postupanja s djecom oboljelom od dijabetesa u školama što doprinosi neodgovarajućoj zaštiti u školskom okruženju.

Nabavke medicinskih sredstava za djecu oboljelu od dijabetesa nisu bile dovoljno usmjerene na obezbjedenje kvaliteta i funkcionalnosti sredstava u skladu s potrebama korisnika. Roditelji su u pojedinim slučajevima bili primorani snositi dodatne troškove, zbog nepouzdanosti nabavljenih uređaja.

Na osnovu nalaza revizije, Ured za reviziju dao je preporuke koje se odnose na unaprjeđenje evidencija o oboljelima od dijabetesa, jačanje planiranja i provedbe mjera zdravstvene zaštite te osiguranje nabavki kvalitetnih medicinskih uređaja u skladu s potrebama oboljele djece. Unaprjeđenjem stanja u toj oblasti moguće je ostvariti značajnu dodanu vrijednost koja se ogleda u osiguranju najvišeg stepena zdravstvene zaštite za tu populaciju – saopćeno je iz Ured za reviziju institucija u FBiH.