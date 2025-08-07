Uređuje se put prema groblju u Doknju

Edina Rizvić Aščić
Uređuje se put prema groblju u Doknju
Foto: Grad Tuzla

U toku su radovi na uređenju puta koji vodi prema mjesnom groblju u Doknju, a izvođenje ovih aktivnosti koordinira Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle.

Građani koji svakodnevno prolaze ovom dionicom, posebno oni koji posjećuju groblje, zamoljeni su za dodatnu pažnju i razumijevanje dok radovi traju.

Cilj zahvata je poboljšanje pristupa groblju, ali i olakšavanje kretanja tokom svih vremenskih uslova, što je posebno značajno za starije stanovnike i osobe koje dolaze iz udaljenijih krajeva.

Iz Gradske uprave ističu kako se radovi izvode u skladu s planom i da je cilj osigurati kvalitetniji i sigurniji pristup ovom dijelu naselja.

Zahvalnost se upućuje građanima na iskazanom strpljenju i saradnji, jer njihovo razumijevanje doprinosi nesmetanom toku radova.

