Pismo čitatelja: Pogledajte u kakvom su nam stanju mezarja?

Selma Jatić
Redakciji portala rtvslon.ba obratio se čitatelj koji je poželio javnost upoznati sa stanjem na jednom od tuzlanskih mezarja, a koje je obraslo travom i korovom. Riječ je o mezarju Kalebići.

“Koja sramota da se Mezari u Tuzli / Kalebići se grdo naplaćuju od strane Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. A pristup mezarima je katastrofalan. Ulaz je sa vrha i narod mora preko mnogih mezara hodati da bi došao do mezara od rodbine. Jer nema puta niti stepenica da bi se do dole došlo. Također je i sramota da divlji bagrem svugdje raste i niko to nesređuje“, napisao je naš čitatelj uz prateće fotografije.

Inače, u Tuzli je odgovornost za održavanje mezarja podijeljena na nekoliko aktera, zavisno od vrste i statusa mezarja.

Vjerske zajednice (islamska, pravoslavna, katolička) imaju odgovornost za uređenje i održavanje mezarja koja pripadaju njihovoj nadležnosti.

Istovremeno, Grad Tuzla nije nadležan za redovno održavanje mezarja, osim za konkretne lokalitete i spomen-obilježja, kao što je mezarje/groblje nevino stradale mladosti na Kapiji 25. maja 1995. godine, grad kroz Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica može pokretati sanacijske i građevinske radove.

