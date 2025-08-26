16. manifestacija „Stazama Poslanika islama“ donosi bogat program širom TK

U haremu Šarene džamije u Tuzli danas je najavljena 16. tradicionalna mevludska manifestacija „Stazama Poslanika islama“, koja se održava od 24. augusta do 2. septembra 2025. godine.

Organizatori su predstavili bogat i raznovrstan program koji će obuhvatiti predavanja, tribine, promocije knjiga, kulturno-vjerske sadržaje i svečane skupove u više džamija i ustanova širom Tuzlanskog muftiluka. Poseban naglasak stavljen je na važnost primjera poslanika Muhammeda, a.s., u savremenom društvu te na jačanje zajedništva i vjerskih vrijednosti.

Moto i značaj manifestacije

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, hafiz Ahmed ef. Huskanović, istakao je da manifestacija ove godine nosi moto kur’anskog ajeta: „Svaka blagodat koju uživate od Allaha“.

– Najveća blagodat koju nam je Allah dao jeste da budemo sljedbenici našeg voljenog poslanika. Naš narod je oduvijek pokazivao posebnu ljubav prema Muhammedu, a.s., obilježavajući mevlude i u radosti i u žalosti. Pozivam sve džematlije i građane Tuzle da zajednički pratimo program i očuvamo ovu tradiciju – kazao je Huskanović.

Program širom Tuzlanskog muftiluka

Rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog, dr. Mensur Husić, naglasio je da će se manifestacija realizirati kroz centralne i prateće aktivnosti posvećene životu i učenju Božijeg poslanika.

– U svim medžlisima biće održani centralni mevludi, a u džematima će se učiti mevludi. Posebnu pažnju usmjerit ćemo na islamsku vjeronauku i mektepsku pouku, kroz radionice i predavanja na kojima će učenici učiti o univerzalnoj poruci Muhammeda, a.s. Ova manifestacija prilika je da promislimo koliko je poslanik prisutan u našim životima i zajednicama, te da njegov moral i osobine ugradimo u vlastite ličnosti – poručio je Husić.

Program uključuje i tribine, promocije knjiga, interaktivne razgovore te susrete s mladima, a završit će svečanom mevludskom akademijom uz nastup poznatih učača, horova ilahija i kasida te gostujućih predavača.

Manifestacija „Stazama Poslanika islama“ prepoznata je kao jedan od najznačajnijih vjerskih događaja u Tuzlanskom kantonu i svake godine okuplja veliki broj vjernika.