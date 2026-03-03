Rekonstrukcija cestovnog ulaza u Lukavac započela je danas uvođenjem izvođača u posao, čime je i zvanično otvorena realizacija jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ovaj grad. Nakon pribavljanja svih potrebnih dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, uključujući ustupanje parcela od strane Fabrike cementa Lukavac, kompanije Bingo d.o.o. i Sode Sisecam, započeli su prvi konkretni radovi na terenu.

Riječ je o saobraćajnici ukupne dužine nešto više od 1,5 kilometara, čija je rekonstrukcija planirana u tri faze. Prva faza obuhvata dionicu od spoja sa magistralnom cestom M-4 do glavnog ulaza u Fabriku cementa, koja je prepoznata kao prioritet zbog izraženih problema u odvijanju saobraćaja i neadekvatne odvodnje oborinskih voda. Vrijednost radova na ovoj dionici iznosi oko dva miliona konvertibilnih maraka.

Uvođenju izvođača u posao prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, koji je podsjetio da je inicijativa za rekonstrukciju cestovnog ulaza u Lukavac pokrenuta krajem 2023. godine, s ciljem da se gradu osigura moderan, siguran i funkcionalan saobraćajni pravac.

Istakao je da je iza projekta obiman administrativni i tehnički posao, uključujući izradu projektne dokumentacije i saradnju sa Željeznicama Federacije BiH, ali i sa privrednim subjektima u čijem su vlasništvu bile parcele obuhvaćene trasom nove ceste. Zahvalio je kompanijama koje su ustupile dio zemljišta, naglašavajući njihovu društvenu odgovornost prema lokalnoj zajednici.

Prema riječima direktora Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijada Omerčića, ukupna projektovana vrijednost rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac iznosi oko 6,5 miliona KM. Planirana je izgradnja moderne saobraćajnice sa četiri trake, razdjelnim ostrvom na prvih 412 metara, obostranim pješačkim i biciklističkim stazama, te kompletnim sistemom odvodnje oborinskih voda.

Omerčić je pojasnio da se radi o tehnički zahtjevnom projektu, s obzirom na postojanje pružnog prijelaza i drugih infrastrukturnih elemenata koji su morali biti uzeti u obzir tokom projektovanja i pribavljanja saglasnosti. Sredstva za realizaciju prve faze već su osigurana u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona.

Kada je riječ o nastavku radova, očekuje se da će sredstva za naredne dvije dionice uskoro biti osigurana, kako bi se po završetku prve faze radovi nastavili prema planiranoj dinamici. Druga dionica obuhvata pravac od ulaza u Cementaru do pružnog prijelaza Soda, a cilj je da kompletna rekonstrukcija cestovnog ulaza u Lukavac, do spoja sa Bistaračkom ulicom, bude završena do kraja godine.