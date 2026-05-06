Uskoro počinje Sajam kafe i čokolade u Tuzli

Sajam kafe i čokolade u Tuzli ove godine bit će održan od 14. do 18. maja, a treće izdanje ove manifestacije okupit će više od 40 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Miris kafe i čokolade uskoro će ponovo ispuniti Tuzlu. Treći Međunarodni sajam kafe i čokolade posjetiocima će donijeti bogat program, brojne novitete i sadržaje za sve generacije.

“Imat ćemo goste i turističke agencije iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Mađarske. Imamo partnera, Ambasadu Belgije, dolazi nam ponovo čokolatijer iz Belgije. Veliki broj turističkih agencija je iz Bosne i Hercegovine i ono što nas zaista raduje jeste da smo uspjeli cijelu Bosnu i Hercegovinu, kada su u pitanju i izlagači i posjetioci, dovesti u Tuzlu. Uspjeli smo region dovesti u Tuzlu, jer ovdje nema nikakvih razlika, ovdje smo svi jedno i mi ovdje na Sajmu kafe i čokolade dijelimo porodicu, porodične vrijednosti, mir i zajedništvo”, rekao je Edis Bajić, organizator Sajma kafe i čokolade.

Značaj sajma prepoznalo je i Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje ovu manifestaciju podržava drugu godinu zaredom. Kako ističu, riječ je o događaju koji ima mjerljive efekte na privredu, poduzetništvo i promociju domaćih proizvoda.

“Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona već drugu godinu zaredom prepoznaje značaj ovoga sajma i njegove mjerljive efekte koji utječu na privredu i poduzetništvo u Tuzlanskom kantonu. Podržavamo ga kroz program manifestacija od značaja za Tuzlanski kanton. Ovaj sajam je značajan zato što okuplja poduzetnike, potrošače i proizvođače na jednom mjestu, kako bi oni mogli da razmijene kontakte, prikažu svoje proizvode, prošire svoje tržište i samim time ima direktan uticaj na privredu Tuzlanskog kantona”, rekla je Edina Salamović, sekretar Ministarstva privrede TK.

Poseban dio programa bit će posvećen najmlađima. Tokom sajma planirane su dječije radionice, cooking sadržaji i program “Mali kuhari” sa Samirom Delibegovićem i Foodology timom. Radionice će biti organizovane od četvrtka do nedjelje, dok je za ponedjeljak planirano MasterChef finale.

“Što se tiče Sajma, mi ove godine imamo preko 40 izlagača, handmade čokolaterija, distributera kafe i uveli smo jednu novinu. Imat ćemo isto tako i rukotvorine koje su naslonjene na kafu i čokoladu, jer mi držimo svoj princip. To su šoljice, tacne i ono što ide uz kafu i čokoladu”, rekao je Edis Bajić, organizator Sajma kafe i čokolade.

Svečano otvaranje Sajma kafe i čokolade planirano je za četvrtak, 14. maja, u 16 sati. Iako je ranije najavljeno da će događaju prisustvovati Dejan Kotiga, njegova posjeta Tuzli prolongirana je za septembar, kada će biti održan Sajam knjige. Posjetioci će tokom sajma moći uživati u koncertima limenog orkestra, nastupima mažoretkinja i drugim sadržajima.