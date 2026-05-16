Sajam kafe i čokolade i festival meda ovog vikenda u Tuzli

Manifestacija „Proljeće u Tuzli“ ulazi u završnicu, a posjetioce tokom narednih dana očekuju brojni sadržaji na više lokacija u gradu.

U okviru programa održava se Treći međunarodni sajam kafe i čokolade, koji organizuje UG „Activus“ iz Tuzle, uz podršku Grada Tuzle.

Sajam je počeo 14. maja, svečanim otvaranjem, a održava se ispred Hrvatskog kulturnog centra „Sveti Franjo“ Tuzla. Sajam će biti otvoren 16. maja od 10:00 do 20:00 sati, 17. maja od 10:00 do 18:00 sati, te 18. maja od 10:00 do 12:00 sati.

Osim Sajma kafe i čokolade, posjetioce očekuje i 4. Bosanskohercegovački festival meda, koji će biti održan 16. i 17. maja na Trgu slobode.