Uskoro usvajanje Programa novčanih podrški i pratećih pravilnika u FBiH

Arnela Šiljković - Bojić

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić predstavio je ključne mjere novog Programa novčanih podrški članovima Odbora za poljoprivredu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, na sjednici posvećenoj planovima za narednu budžetsku godinu.

Kako je saopćeno iz resornog ministarstva, riječ je o Programu novčanih podrški za 2026. godinu, čija ukupna vrijednost iznosi 190 miliona KM. Sredstva su planirana za podsticaje u biljnoj i animalnoj proizvodnji, kao i za mjere strukturne politike kroz modele ruralnog razvoja i druge vrste podrške.

Pravo na apliciranje imat će klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, u skladu s važećim propisima. Tokom sjednice naglašena je potreba da Program novčanih podrški i prateći pravilnici budu usvojeni u što kraćem roku, kako bi se omogućila pravovremena realizacija poticaja.

Ministar Hrnjić je istakao da je blagovremeno donošenje programa i podzakonskih akata ključno za stabilno planiranje proizvodnje, sigurnije poslovanje poljoprivrednika i efikasno provođenje mjera podrške na terenu.

Članovi Odbora za poljoprivredu izrazili su spremnost za nastavak saradnje s ciljem daljeg unapređenja agrarne politike i stvaranja povoljnijih uslova za razvoj poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH, navodi se u saopćenju.

