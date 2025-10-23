Uspostavljaju se centri za promociju zdravlja u FBiH

Federalno ministarstvo zdravstva održalo je sastanak s predstavnicima 13 domova zdravlja iz različitih lokalnih zajednica Federacije Bosne i Hercegovine, na kojem je predstavljena inicijativa za osnivanje centara za promociju zdravlja i prevenciju bolesti.

Na sastanku je razgovarano o modelu organizacije, potrebnim kadrovskim kapacitetima i narednim koracima koji će omogućiti formiranje ovih centara u okviru postojećih domova zdravlja. Dogovorene su i aktivnosti na prilagodbi prostora u kojima će centri biti smješteni.

Novi centri nastaju u okviru projekta „Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini“, koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva uz podršku Vlade Švicarske i u suradnji s Institutom za populaciju i razvoj (IPD). U prvoj fazi projekta centri će biti uspostavljeni u 13 odabranih općina i gradova Federacije BiH.

Cilj projekta je jačanje preventivne zdravstvene zaštite kroz edukaciju, savjetovanje i promociju zdravih životnih navika. Centri će raditi na ranom prepoznavanju faktora rizika i podizanju svijesti o značaju prevencije, čime se nastoji smanjiti broj oboljenja od hroničnih nezaraznih bolesti.

Ovaj korak označava važan iskorak u razvoju sistema javnog zdravstva usmjerenog na očuvanje zdravlja stanovništva, a ne samo na liječenje bolesti. Federalno ministarstvo zdravstva najavilo je da će i dalje aktivno raditi na jačanju preventivne komponente zdravstvene zaštite i boljem povezivanju lokalnih zajednica u oblasti javnog zdravlja.