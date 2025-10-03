Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ saopštio je da je do 28. septembra 2025. godine na teritoriji Srbije registrovan 61 slučaj obolijevanja od groznice Zapadnog Nila. U odnosu na prethodni izvještaj riječ je o četiri nova slučaja.

Najviše oboljelih je u Beogradu gdje je registrovano 23 slučaja, a zatim u Južnobačkom okrugu sa 11 zaraženih. Pojedinačni slučajevi potvrđeni su i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Šumadiju, Pomoravlje i Rašku. Među oboljelima dominiraju muškarci, dok prosječna starost zaraženih iznosi 67 godina.

Šta je i kako se prenosi groznica Zapadnog Nila

Groznica Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca, a glavni prenosilac virusa je vrsta Culex pipiens, koja je prisutna i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Sezona prenosa traje od juna do novembra, a stručnjaci upozoravaju da iako se bolest najčešće javlja u Srbiji, rizik postoji i u BiH, jer su klimatski uslovi i prisustvo komaraca isti u cijelom regionu.

Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, u sezoni 2025. godine slučajevi groznice Zapadnog Nila registrovani su i u Grčkoj, Italiji, Rumuniji, Francuskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Španiji, Albaniji, Turskoj i Sjevernoj Makedoniji, što pokazuje da je riječ o problemu koji ne poznaje granice.

Stručnjaci savjetuju stanovništvu da se što više štiti od uboda komaraca. Preporučuje se korištenje repelenata, nošenje odjeće dugih rukava i nogavica, postavljanje zaštitnih mreža na prozore i vrata, kao i izbjegavanje boravka na otvorenom u vrijeme najveće aktivnosti komaraca, u sumrak i u zoru. Posebno je važno smanjivati broj mjesta pogodnih za razmnožavanje ovih insekata, kao što su posude sa stajaćom vodom u dvorištima i oko kuća.

U slučaju pojave simptoma koji mogu ukazivati na teže oblike bolesti, poput neuroinvazivnih, ljekari savjetuju da se odmah potraži medicinska pomoć.