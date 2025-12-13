Guba potvrđena u Hrvatskoj, evo da li je izlječiva

Potvrđen slučaj gube u Hrvatskoj zabilježen je kod stranog radnika, a kako je objavio Index, riječ je o izolovanom slučaju koji je pod stalnim nadzorom zdravstvenih službi i ne predstavlja opasnost za stanovništvo. Nadležne institucije naglašavaju da su odmah provedene sve epidemiološke mjere i da nema razloga za paniku.

Šta je lepra i zašto izaziva strah

Guba, odnosno lepra ili Hansenova bolest, hronična je zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae, a najčešće zahvata kožu i periferne živce. Iako se kroz historiju povezivala sa teškim deformitetima i izolacijom oboljelih, savremena medicina ovu bolest danas smatra izlječivom. Podaci Zavoda za javno zdravlje Kantona Sarajevo pokazuju da je lepra u Evropi praktično iskorijenjena, a sporadični slučajevi se uglavnom vezuju za dolazak osoba iz endemskih područja.

Kako se guba prenosi

Potvrđen slučaj gube u Hrvatskoj ponovo je otvorio pitanje načina prenosa bolesti. Lepra se ne širi lako i ne prenosi se rukovanjem, zagrljajem, zajedničkim obrocima ili kratkotrajnim boravkom u istom prostoru. Zaraza je moguća isključivo nakon dugotrajnog i bliskog kontakta s osobom koja ima neliječeni oblik bolesti, najčešće kapljičnim putem iz nosa i usta. Nakon započetog liječenja, oboljela osoba više nije zarazna za okolinu.

Simptomi koji se razvijaju sporo

Jedna od posebnosti lepre je dug period inkubacije, jer se simptomi mogu pojaviti tek nekoliko godina nakon infekcije. Najčešće se javljaju promjene na koži koje ne svrbe i ne nestaju, gubitak osjeta u zahvaćenim područjima te slabost mišića zbog oštećenja perifernih živaca. Upravo zbog smanjenog osjeta, neliječena bolest može dovesti do teških komplikacija.

Kako se liječi guba/lepra

Lepra je danas potpuno izlječiva bolest ako se na vrijeme dijagnosticira. Liječenje se provodi kombinacijom više antibiotika, najčešće dapsona, rifampicina i klofazimina, u trajanju od šest do dvanaest mjeseci. Terapija brzo zaustavlja napredovanje bolesti i sprječava trajna oštećenja, a Svjetska zdravstvena organizacija osigurava lijekove bez naknade.

Mitovi koji i dalje prate bolest

Potvrđen slučaj gube u Hrvatskoj pokazao je koliko su mitovi o ovoj bolesti i dalje prisutni. Jedan od najčešćih je da se guba lako prenosi i da su oboljeli opasni za okolinu, što nije tačno. Stručnjaci ističu da nema mjesta stigmatizaciji, jer se radi o rijetkoj, sporoprogresivnoj i izlječivoj bolesti koja, uz pravovremeno liječenje, ne predstavlja prijetnju za zajednicu.