Guba potvrđena u Hrvatskoj, evo da li je izlječiva

RTV SLON
Guba potvrđena u Hrvatskoj, evo da li je izlječiva
Guba potvrđena u Hrvatskoj, evo da li je izlječiva, foto: Ilustracija

Potvrđen slučaj gube u Hrvatskoj zabilježen je kod stranog radnika, a kako je objavio Index, riječ je o izolovanom slučaju koji je pod stalnim nadzorom zdravstvenih službi i ne predstavlja opasnost za stanovništvo. Nadležne institucije naglašavaju da su odmah provedene sve epidemiološke mjere i da nema razloga za paniku.

Šta je lepra i zašto izaziva strah

Guba, odnosno lepra ili Hansenova bolest, hronična je zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae, a najčešće zahvata kožu i periferne živce. Iako se kroz historiju povezivala sa teškim deformitetima i izolacijom oboljelih, savremena medicina ovu bolest danas smatra izlječivom. Podaci Zavoda za javno zdravlje Kantona Sarajevo pokazuju da je lepra u Evropi praktično iskorijenjena, a sporadični slučajevi se uglavnom vezuju za dolazak osoba iz endemskih područja.

Kako se guba prenosi

Potvrđen slučaj gube u Hrvatskoj ponovo je otvorio pitanje načina prenosa bolesti. Lepra se ne širi lako i ne prenosi se rukovanjem, zagrljajem, zajedničkim obrocima ili kratkotrajnim boravkom u istom prostoru. Zaraza je moguća isključivo nakon dugotrajnog i bliskog kontakta s osobom koja ima neliječeni oblik bolesti, najčešće kapljičnim putem iz nosa i usta. Nakon započetog liječenja, oboljela osoba više nije zarazna za okolinu.

Simptomi koji se razvijaju sporo

Jedna od posebnosti lepre je dug period inkubacije, jer se simptomi mogu pojaviti tek nekoliko godina nakon infekcije. Najčešće se javljaju promjene na koži koje ne svrbe i ne nestaju, gubitak osjeta u zahvaćenim područjima te slabost mišića zbog oštećenja perifernih živaca. Upravo zbog smanjenog osjeta, neliječena bolest može dovesti do teških komplikacija.

Kako se liječi guba/lepra

Lepra je danas potpuno izlječiva bolest ako se na vrijeme dijagnosticira. Liječenje se provodi kombinacijom više antibiotika, najčešće dapsona, rifampicina i klofazimina, u trajanju od šest do dvanaest mjeseci. Terapija brzo zaustavlja napredovanje bolesti i sprječava trajna oštećenja, a Svjetska zdravstvena organizacija osigurava lijekove bez naknade.

Mitovi koji i dalje prate bolest

Potvrđen slučaj gube u Hrvatskoj pokazao je koliko su mitovi o ovoj bolesti i dalje prisutni. Jedan od najčešćih je da se guba lako prenosi i da su oboljeli opasni za okolinu, što nije tačno. Stručnjaci ističu da nema mjesta stigmatizaciji, jer se radi o rijetkoj, sporoprogresivnoj i izlječivoj bolesti koja, uz pravovremeno liječenje, ne predstavlja prijetnju za zajednicu.

 

pročitajte i ovo

Magazin

Domaća maska od bundeve za zdravu i sjajnu kožu lica

BiH

Uspostavljaju se centri za promociju zdravlja u FBiH

Vijesti

Groznica Zapadnog Nila: Raste broj zaraženih u Srbiji, prisutan rizik i...

Vijesti

Domaći piling koji briše celulit, zateže kožu i opija mirisom

Magazin

HPV i rak kože, novo istraživanje otkriva iznenađujuću povezanost

Magazin

Koristi kafe u njezi kože: recepti koje možete napraviti kod kuće

Magazin

Korisno: Moramo li gasiti punjače mobitela kad izlazimo iz kuće ili je problem mnogo dublji?

Magazin

Ispijanje piva može izazvati neprijatan simptom: Evo zbog čega se javlja

Magazin

Zaboravite sodu bikarbonu za želudac: Stručnjaci otkrivaju bolju alternativu

Magazin

Greška koju skoro svi pravimo dok punimo telefon

Magazin

Zaprška bez grudvica: Mala tajna velikih kuhara

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]