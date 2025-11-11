Domaća maska od bundeve za zdravu i sjajnu kožu lica

Jesenja sezona bundeva donosi više od ukusa — bundeva je odlična i za njegu kože. Zbog visokog sadržaja vitamina A, C i E, kao i cinka, kalijuma i antioksidanata, pulpa bundeve može pomoći u sprečavanju prvih znakova starenja i daje koži blistav izgled.

Šta vam je potrebno?

– dvije kašike pulpe od bundeve

– pola kašičice meda

– pola kašičice mlijeka ili jogurta

Priprema i primjena

Izmiješajte sve sastojke dok ne dobijete glatku smjesu. Nanesite je na očišćeno lice, možete je proširiti i na vrat ili dekolte (u tom slučaju udvostručite količine). Ostavite da djeluje oko 20 minuta, potom je nježno uklonite vlažnom krpom, operite lice i nanesite hranljivu kremu.

Ova prirodna maska pruža hranjivu njegu i može biti odličan dodatak vašoj redovnoj rutini za njegu kože — iskoristite sezonu bundeva u vlastitu korist.