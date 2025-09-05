Blagodati dinje: Od svježe kože do lagane probave

Dinja je jedno od najpopularnijih ljetnih voća i savršen način da se organizam rashladi i osvježi tokom vrućih dana. Sa čak 90 posto sadržaja vode, prirodno hidrira tijelo i pomaže koži da se brže oporavi od sunčevih zraka, mora ili hlora iz bazena. Stručnjaci ističu da je dinja bogata antioksidansima i beta-karotenom, koji štite kožu od slobodnih radikala i doprinose usporavanju procesa starenja, pa se uz nju tokom ljeta koža lakše održava njegovanom i svježom.

Pored blagotvornog učinka na kožu, dinja je i odlična podrška probavi. Zahvaljujući vlaknima, pospješuje izlučivanje i doprinosi ravnijem stomaku, a budući da 100 grama sadrži samo 34 kilokalorije, idealna je za one koji paze na unos kalorija.

Tokom ljeta mnogi se suočavaju s osjećajem otečenih i teških nogu. Dinja prirodno djeluje kao diuretik, oslobađa tijelo viška vode i ublažava neugodan osjećaj težine. Sadržaj kalijuma i kalcijuma dodatno pomaže u smanjenju otoka, posebno u donjim ekstremitetima.

Sezona dinje traje od jula do septembra, pa nutricionisti savjetuju da se u tom periodu uvrsti u svakodnevnu ishranu. Ipak, preporuka je da se jede samostalno, a ne u kombinaciji s drugim vrstama voća, jer takve mješavine mogu izazvati nadimanje i otežati varenje.

Najbolje ju je konzumirati kao užinu između obroka, jer organizam voće lakše probavlja kada nije u kombinaciji s teškim jelima. Dinja tako postaje savršen izbor za ljetni obrok koji istovremeno osvježava, njeguje kožu i čuva dobru probavu.