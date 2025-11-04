Ustavni sud BiH odbio apelaciju Milorada Dodika i potvrdio presudu Suda BiH

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbio apelaciju Milorada Dodika i potvrdio pravosnažnu presudu Suda BiH kojom je Dodik osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbio apelaciju Milorada Dodika i potvrdio pravosnažnu presudu Suda BiH kojom je Dodik osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Ustavni sud BiH je odlučivao o meritumu žalbe Dodikove odbrane na pravosnažnu presudu Suda BiH, kojom je Dodik dobio godinu dana zatvora i zabranu političkog djelovanja.

Odlukom o dopustivosti i meritumu u predmetu broj AP-3722/25 (Milorad Dodik) Ustavni sud je odbio kao neosnovanu apelaciju Milorada Dodika podnesenu protiv Presude Suda Bosne i Hercegovine od 12. juna 2025. godine u odnosu na član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija), član 7. Evropske konvencije i član 18. Evropske konvencije u vezi sa članom 6. Evropske konvencije.

Ustavni sud je odbacio kao nedopuštene apelacije Milorada Dodika podnesene u odnosu na član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 2. Evropske konvencije u vezi s izjavama javnih zvaničnika datih tokom suđenja apelantu zbog toga što su očigledno (prima facie) neosnovane.

Ustavni sud je odbacio kao nedopuštenu apelaciju Milorada Dodika podnesenu protiv Rješenja Suda Bosne i Hercegovine od 18. augusta 2025. godine i Odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK) broj od 6. augusta 2025. godine u odnosu na član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. Evropske konvencije, te član 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Dodik je, podsjetimo, otkupio zatvorsku kaznu, ali uporno pokušava negirati drugi dio presude.

Prilikom slanja apelacije Ustavnom sudu BiH je zatražio i privremenu mjeru obustave provođenja presude do konačne odluke, ali se Ustavni sud odlučio da pričeka i donese odmah konačnu odluku.

Potvrda pravičnosti presude koja je stigla iz Ustavnog suda BiH znači da će Dodikova odbrana proces žaljenja na presudu prebaciti na Evropski sud za ljudska prava.

Međutim, da je Ustavni sud BiH donio odluku u korist Dodika i poništio presudu, to bi napravilo veliku pravnu konfuziju u državi jer bi se otvorila brojna pitanja u smislu legitimiteta Christiana Schmidta, što je bio ključ žalbenog zahtjeva Dodikove odbrane, prenosi Klix.ba.