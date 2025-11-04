Ustavni sud BiH odbio apelaciju Milorada Dodika i potvrdio presudu Suda BiH

Arnela Šiljković - Bojić
Dodik, snsd
Foto: Milorad Dodik, arhiva
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbio apelaciju Milorada Dodika i potvrdio pravosnažnu presudu Suda BiH kojom je Dodik osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Ustavni sud BiH je odlučivao o meritumu žalbe Dodikove odbrane na pravosnažnu presudu Suda BiH, kojom je Dodik dobio godinu dana zatvora i zabranu političkog djelovanja.

Odlukom o dopustivosti i meritumu u predmetu broj AP-3722/25 (Milorad Dodik) Ustavni sud je odbio kao neosnovanu apelaciju Milorada Dodika podnesenu protiv Presude Suda Bosne i Hercegovine od 12. juna 2025. godine u odnosu na član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija), član 7. Evropske konvencije i član 18. Evropske konvencije u vezi sa članom 6. Evropske konvencije.

Ustavni sud je odbacio kao nedopuštene apelacije Milorada Dodika podnesene u odnosu na član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 2. Evropske konvencije u vezi s izjavama javnih zvaničnika datih tokom suđenja apelantu zbog toga što su očigledno (prima facie) neosnovane.

Ustavni sud je odbacio kao nedopuštenu apelaciju Milorada Dodika podnesenu protiv Rješenja Suda Bosne i Hercegovine od 18. augusta 2025. godine i Odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK) broj od 6. augusta 2025. godine u odnosu na član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. Evropske konvencije, te član 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Dodik je, podsjetimo, otkupio zatvorsku kaznu, ali uporno pokušava negirati drugi dio presude.

Prilikom slanja apelacije Ustavnom sudu BiH je zatražio i privremenu mjeru obustave provođenja presude do konačne odluke, ali se Ustavni sud odlučio da pričeka i donese odmah konačnu odluku.

Potvrda pravičnosti presude koja je stigla iz Ustavnog suda BiH znači da će Dodikova odbrana proces žaljenja na presudu prebaciti na Evropski sud za ljudska prava.

Međutim, da je Ustavni sud BiH donio odluku u korist Dodika i poništio presudu, to bi napravilo veliku pravnu konfuziju u državi jer bi se otvorila brojna pitanja u smislu legitimiteta Christiana Schmidta, što je bio ključ žalbenog zahtjeva Dodikove odbrane, prenosi Klix.ba.

pročitajte i ovo

Vijesti

Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv Dodika, Viškovića i Stevandića

Vijesti

Vanredna sjednica Ustavnog suda BiH o apelaciji Dodika

BiH

Ukinute sankcije Miloradu Dodiku i povezanim firmama, uklonjene desetine imena i...

Politika

Dodik Nikšiću: „Dobri moj Nermine, u BiH ima vladavine prava koliko...

BiH

Nikšić odgovorio Dodiku: podjela neće biti.

BiH

Dodik vidi budućnost BiH sa tri entiteta, optužio Bošnjake da su...

Vijesti

Hasičević: Špekulacije i skrivanje zaliha peleta neće biti tolerisani

Vijesti

Kallas: Dešavanja u RS-u potkopavaju evropski napredak BiH

Istaknuto

Vlada TK rasporedila 650.000 KM vjerskim zajednicama i donijela kadrovske odluke

Istaknuto

Vlada TK usvojila finansijski plan Službe za zapošljavanje i periodični izvještaj Budžeta

Vijesti

Veliki požar u skladištu guma u Svetoj Nedelji, Povrijeđen radnik, ogromne količine dima

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]