Usvojena Zajednička izjava Ćosića i Stiera na 7. sastanku POSP-a EU i BiH

Usvajanjem Zajedničke izjave kopredsjedavajućih Zdenka Ćosića i Davora Ive Stiera, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas je završen 7. sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine (PSBiH).

U Zajedničkoj izjavi kopredsjedavajućih ocjenjuje se da održavanje današnjeg sastanka POSP-a, zajedničkog parlamentarnog tijela koje razmatra sve aspekte odnosa između EU i BiH, podstiče dijalog između parlamentaraca i unaprjeđuje odnose između PSBiH i Evropskog parlamenta, pokazuje da je moguće razlikovati domaću političku dinamiku od puta BiH prema punopravnom članstvu u EU, što ostaje strateški cilj zemlje.

Završni dokument potvrđuje predanost evropskoj budućnosti BiH koja bi, kako se navodi, trebala biti vođena vrijednostima demokratije i vladavine prava, kao i poštivanjem osnovnih prava i multietničkog karaktera zemlje. Priznaje se da je napredak zemlje, od marta 2024. godine, bio razočaravajući te ističe da BiH mora brzo i odlučno djelovati kako bi provela osam koraka i 14 prioriteta ključnih za evropsku perspektivu.

Potvrđena je podrška i predanost suverenitetu, teritorijalnom integritetu, ustavnom poretku i jednakosti tri konstitutivna naroda i građana BiH te naglašeno da je proces pristupanja EU najefikasniji pokretač stabilnosti, bezbjednosti i prosperiteta u BiH. Ističući kako je budućnost BiH u EU, kao i to da se može nagraditi samo opipljiv i vjerodostojan napredak, kopredsjedavajući POSP-a pozvali su sve aktere da pokažu jedinstvo i hitno provedu reforme na evropskom putu BiH.

Učesnike 7. sastanka POSP-a pozdravili su zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Kemal Ademović i šef Delegacije EU u BiH ambasador Luigi Soreca.

Tokom sastanka, članovi PSBiH i Evropskog parlamenta raspravljali su o trenutnom stanju odnosa EU i Bosne i Hercegovine, o ispunjavanju 14 ključnih prioriteta i osam koraka iz Mišljenja Evropske komisije, kao i o dešavanjima u vezi sa finalizacijom Reformske agende s ciljem aktiviranja sredstava za BiH iz Plana rasta EU za zapadni Balkan.

Bilo je riječi i o utjecaju političke, ustavne, pravne i bezbjednosne situacije u BiH na proces evropskih integracija, a razmijenjena su mišljenja i stavovi o situaciji u BiH 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Osim zamjenika predsjedavajuće POSP-a Zdenka Ćosića, na sastanku su, iz Delegacije PSBiH u POSPU-u, učestvovali zamjenica predsjedavajuće POSP-a Mia Karamehić-Abazović, Dženan Džonlagić, Šefik Džaferović, Radovan Kovačević, Miroslav Vujičić, Saša Magazinović, Milan Petković i Denijal Tulumović.

U Delegaciji Evropskog parlamenta, osim kopredsjedavajućeg POSP-a Davora Ive Stijera, bili su poslanica iz Slovenije Irena Joveva, poslanik iz Hrvatske Gordan Bosanac, poslanik iz Njemačke Jan Peter Warnke i poslanica iz Slovačke Katarina Roth Nevedalova – saopćio je Sektor za odnose s javnošću PS BiH.