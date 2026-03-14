Vatrogasci gasili požare na više lokacija u TK

Prema hidrometeorološkim podacima sa mjerne stanice Bukovčić u Tuzli, jutros u 8 sati temperatura zraka iznosila je 2 stepena Celzijusa, relativna vlažnost zraka 95 posto, dok je atmosferski pritisak iznosio 975 hPa.

Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je nekoliko požara na otvorenom prostoru, a vatrogasne jedinice intervenirale su u Tuzli, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Svi požari su stavljeni pod kontrolu i ugašeni, saopćeno je iz Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Kada je riječ o vodostaju na akumulaciji Modrac, jutros u 7 sati izmjeren je nivo od 199,79 metara nadmorske visine, dok je tačka preljeva na 200 metara. U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je ostao nepromijenjen, a ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,99 metara kubnih u sekundi.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla intervenirala je na gašenju požara niskog rastinja u ulici Husinskih rudara.

U općini Kalesija vatrogasci su gasili šumski požar u mjesnoj zajednici Miljanovci, na lokalitetu Stara džamija, gdje je opožarena površina iznosila oko dva duluma.

Na području Srebrenika zabilježen je požar niskog rastinja na lokalitetu Jasenice Krušik. Opožarena je površina od oko trideset duluma, a u intervenciji su učestvovala četiri vatrogasca sa jednim vozilom.

Vatrogasci su intervenirali i na području Živinica, gdje je na lokalitetu Repuh gorjelo nisko rastinje, šiblje i šuma. Požar je zahvatio oko petnaest duluma površine, a u gašenju su učestvovala tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona navode da su svi požari uspješno ugašeni i da nema prijavljenih povrijeđenih osoba niti veće materijalne štete.