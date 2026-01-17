Vatrogasci gasili požare u Tuzli i Gračanici, uspješno okončane intervencije

Foto: Ilustracija

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati iznosio je 198,95 mnm, dok je tačka preljeva 200 mnm. U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši 27 cm, a ispust kroz temeljne otvore iznosi 19,65 m3/s.

Vodostaj rijeke Spreče na HS Karanovac, na mostu za Karanovac, jutros u 7 sati iznosi 200 cm, dok je pripremno stanje 300 cm. U odnosu na mjerenja od prije 24 sata, nivo vodostaja je niži za 50,1 cm.

Prema hidrometeorološkim podacima s HMS Bukovčić Tuzla, jutros je izmjerena temperatura od 2°C, vlažnost zraka 94% i pritisak 988,9 hPa.

Dva požara u 24 sata: Gorjeli automobil u Miričini i elektroinstalacija u Tuzli

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite s područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata vatrogasne jedinice su, pored nekoliko tehničkih intervencija, imale i dvije intervencije na gašenju požara. Na području Gračanice, u naselju Miričina, gorio je automobil, dok je na području Tuzle, u ulici Tuzlanskog partizanskog odreda broj 150, gorjela elektroinstalacija na stubu ulične rasvjete. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite saopćili su da nisu zabilježene druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja.

