Veče klasične i filmske muzike u Tuzli: Nastupaju Vanja Trubajić i Natalija Todorović

Veče klasične i filmske muzike u Tuzli bit će održano u petak, 16. oktobra, u Ateljeu Ismeta Mujezinovića, s početkom u 19 sati. Pred tuzlanskom publikom nastupit će violončelistica Vanja Trubajić i violinistica Natalija Todorović, a ulaz na koncert je slobodan.

Koncert organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ Tuzla u saradnji s Centrom za kulturu Tuzla, uz podršku Grada Tuzla.

Dvije muzičarke publici će se predstaviti programom posvećenim klasičnoj i filmskoj muzici, nastavljajući saradnju kroz koju su do sada održale brojne koncerte i muzičke radionice širom Bosne i Hercegovine.

Vanja Trubajić osnovno i srednje muzičko obrazovanje završila je u Muzičkoj školi „Vlado Milošević“, u klasama profesora Eduarda Šeršukova i Dalibora Slavnića. Diplomirala je 2014. godine na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, u klasi profesora Branislava Petrovića.

Tokom školovanja učestvovala je na brojnim takmičenjima i festivalima, gdje je osvojila nagrade i priznanja. Zajedno s Natalijom Todorović nastupala je u brojnim gradovima BiH, s ciljem promocije i popularizacije klasične muzike.

Natalija Todorović također je završila Muzičku školu „Vlado Milošević“, gdje su joj profesori bili Dušan Šestić i Svetlana Šeršukova. Diplomirala je 2007. godine s najvišom ocjenom u klasi profesora Uroša Pešića, a magistrirala 2011. godine na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, u klasi profesorice Maje Jokanović.

Tokom studija bila je stipendistica Austrijske barokne akademije u Gmundenu. Deset godina svirala je na violini istaknutog banjalučkog kompozitora i etnomuzikologa Vlade Miloševića, koju joj je Akademija ustupila na korištenje kao talentovanoj studentici.

Za manifestaciju Dani bosanskohercegovačke kulture, održanu u Francuskoj 2004. godine, komponovala je djelo „Sjećanje na Francusku“.

Veče klasične i filmske muzike u Tuzli bit će održano u prostoru Ateljea Ismeta Mujezinovića, a svi zainteresovani građani mogu prisustvovati koncertu bez kupovine ulaznica.