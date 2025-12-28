Večer Kur’ana u srijedu u Džamiji „Kralj Abdullah”

RTV SLON

Medžlis Islamske zajednice Tuzla organizira 19. Večer Kur’ana koja će se održati u srijedu, 31. decembra 2025. godine u Džamiji „Kralj Abdullah” poslije jacija-namaza.

Učešće u programu uzet će učači: hfz. dr. Maid Ibrahimović, Muhamed ef. Mujkić, Muhamed Gagulić i Ömer Mansur Duran.

U toku programa bit će upriličena i dodjela Priznanja za doprinos izučavanju Kur’ana i islamskih nauka. Priznanje i nagrada su ustanovljeni od strane Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Tuzla i dodjeljuju se tradicionalno na ovom događaju već 16 godina. Priznanje i nagrada će biti dodijeljeni porodici Haušić, u kojoj su četiri hafiza.

Priznanje će primiti profesor Salih-ef. Haušić, koji će se ovom prilikom obratiti vazom.

Titule hafiza nose djeca profesora Saliha i njegove supruge Emine, Selma, Zuhra i Abdulah, kao i njihov unuk Yusuf Halilović.

Priznanje će uručiti muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović koji će uputiti i prigodnu poruku.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Gužve na graničnim prelazima na izlazu iz BiH

Magazin

Grad bez automobila i sa 20 miliona turista godišnje

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Sutra sjednica Vijeća ministara BiH: Obiman dnevni red, reformska agenda u...

Vijesti

Kosovo bira novi parlament nakon 11- mjesečnog zastoja

Tuzla i TK

Na ahiret preselio Ismet-ef. Avdibašić, imam Bijele džamije u Slavinovićima

Istaknuto

Gužve na graničnim prelazima na izlazu iz BiH

Magazin

Grad bez automobila i sa 20 miliona turista godišnje

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Sutra sjednica Vijeća ministara BiH: Obiman dnevni red, reformska agenda u fokusu

Vijesti

Kosovo bira novi parlament nakon 11- mjesečnog zastoja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]