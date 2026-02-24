Večeras „Poetsko veče“ u Domu književnosti na Sonom trgu u Tuzli

U Domu književnosti na Sonom trgu u Tuzli večeras će biti održano „Poetsko veče“ s početkom u 18 sati.

Program organizuje Littera Salinea uz pokroviteljstvo Centra za kulturu Tuzla, a publika će imati priliku uživati u stihovima Pabla Nerude, Dželaludina Rumija, Hadžema Hajdarevića, Abdulaha Sidrana i Mirsada Bećirbašića.

Kao specijalni gosti večeri nastupit će Elvir Bijedić i Larisa Dizdarević Hudić, dok će program moderirati i voditi Jagoda Iličić, predsjednica Udruženja.

Ulaz je slobodan, a dodatne informacije dostupne su putem broja telefona 066/666-041.