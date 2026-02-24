Večeras „Poetsko veče“ u Domu književnosti na Sonom trgu u Tuzli

Jasmina Ibrahimović

U Domu književnosti na Sonom trgu u Tuzli večeras će biti održano „Poetsko veče“ s početkom u 18 sati.

Program organizuje Littera Salinea uz pokroviteljstvo Centra za kulturu Tuzla, a publika će imati priliku uživati u stihovima Pabla Nerude, Dželaludina Rumija, Hadžema Hajdarevića, Abdulaha Sidrana i Mirsada Bećirbašića.

Kao specijalni gosti večeri nastupit će Elvir Bijedić i Larisa Dizdarević Hudić, dok će program moderirati i voditi Jagoda Iličić, predsjednica Udruženja.

Ulaz je slobodan, a dodatne informacije dostupne su putem broja telefona 066/666-041.

pročitajte i ovo

Vijesti

Protesti penzionera u Tuzli zakazani za 28. Februar

Vijesti

Bećirović primio u nastupnu posjetu novoimenovanu ambasadoricu Države Palestine u BiH

Vijesti

Preminula nana Džanana Muse, upitan dolazak na okupljanje reprezentacije

Vijesti

Ukinut pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo Saše Vilušića

Vijesti

Pretresi u TK: Zaplijenjene veće količine droge

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]