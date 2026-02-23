Sutra u Tuzli “Poetsko veče”

Arnela Šiljković - Bojić

U Domu književnosti na Sonom trgu u Tuzli sutra će biti održano „Poetsko veče“ s početkom u 18 sati.

Program organizuje Littera Salinea uz pokroviteljstvo Centra za kulturu Tuzla. Tokom večeri publika će imati priliku čuti stihove Pabla Nerude, Dželaludina Rumija, Hadžema Hajdarevića, Abdulaha Sidrana i Mirsada Bećirbašića.

Kao specijalni gosti nastupit će Elvir Bijedić i Larisa Dizdarević Hudić, dok će program moderirati i voditi Jagoda Iličić, predsjednica Udruženja.

Ulaz na događaj je slobodan, a dodatne informacije mogu se dobiti putem broja telefona 066/666-041

