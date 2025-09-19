Večeras u Tuzli predstava i okrugli sto “Ja, Medeja”

Arnela Šiljković - Bojić

Večeras u 19:00 sati, u Ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli biće održana predstava i okrugli sto pod nazivom “Ja, Medeja”. Događaj se organizuje u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli, a plod je saradnje Teatra kabare i Erazmo Centra Tuzla.

Predstavu izvodi Ivana Petrović, u režiji Damira Altumbabića, dok će nakon izvedbe uslijediti okrugli sto na kojem će se govoriti o fenomenu Medeje, položaju žene u društvu kroz vrijeme i srodnim temama.

Učesnici okruglog stola su Amela Mehmedović, zamjenica ministra za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, Renata Bagarić, profesorica muzike i društvena aktivistkinja, te Franjo Ninić, katolički svećenik iz Crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Tuzli.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Usvojena Zajednička izjava Ćosića i Stiera na 7. sastanku POSP-a EU i BiH

Istaknuto

Danas sunčano i toplo, temperature do 28 stepeni

Istaknuto

Stanje na putevima: Oprez zbog magle i odrona

Istaknuto

Tuzla servis: PVJ Tuzla u protekla 24 sata imala pet intervencija

Tuzla i TK

Sutra izmjena režima saobraćaja u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]