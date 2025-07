Većina nas pogrešno pije tablete: Jednostavna promjena koja olakšava gutanje i štiti zdravlje

Mnogi imaju problem s gutanjem tableta, ali rijetko ko se zapita – možda to radimo na pogrešan način. Prema istraživanju njemačkog Ministarstva obrazovanja i istraživanja, svaka treća osoba teško podnosi gutanje lijekova, a to nerijetko dovodi i do preskakanja terapije.

Najčešća greška je zabacivanje glave unazad, što često otežava gutanje i povećava rizik da se tableta zaglavi. Stručnjaci preporučuju jednostavnu tehniku: stavite tabletu na jezik, uzmite gutljaj vode i spustite bradu prema prsima – tako tableta lakše klizi niz grlo, naročito ako je riječ o kapsulama.

Još jedna praktična metoda uključuje plastičnu flašu: stavite tabletu u usta, obuhvatite flašu usnama i pijte tako da se flaša lagano stisne – pritisak vode i gravitacija će pomoći da tableta bez problema sklizne niz jednjak.

Važno je da se tablete uvijek piju s dovoljno vode, jer u suprotnom mogu ostati zaglavljene i uzrokovati ozbiljna oštećenja jednjaka.